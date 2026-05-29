송언석 원내대표 경제현안 기자간담회 “금리 인상 땐 가계부채 위험 커질 것” 김영훈 장관 ‘초과이익 분배론’도 비판

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘은 6·3 지방선거 사전투표가 시작된 29일 “이재명 정권의 폭주가 계속된다면 지방선거 이후 세금 폭탄, 전월세 폭탄, 이자 폭탄이 국민들 머리 위로 떨어지게 될 것”이라며 정부의 경제정책을 강하게 비판했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 경제 현안 기자간담회를 열고 “금리 부담 증가와 건설경기 침체로 아파트 신규 공급은 현저히 줄어들고 있다”며 “전세 매물 감소와 월세 부담 급등은 서민과 청년들의 삶을 벼랑 끝으로 몰고 갈 수 있다”고 지적했다.

송 원내대표는 특히 신현송 한은 총재가 기준금리 인상을 시사한 것과 관련해 가계부채 문제를 제기했다. 그는 “지금도 주택담보대출 금리가 7%를 넘는 상황”이라며 “추가 금리 인상 시 2000조원의 가계부채 위험은 더욱 커질 수밖에 없다”고 주장했다.

이어 “소상공인과 자영업자들은 치솟는 대출이자를 감당하지 못해 폐업과 생존 위기로 내몰릴 수 있다”며 “경제 곳곳에서 경고음이 울리고 있지만 정부는 포퓰리즘과 친노조 정책에만 매달리고 있다”고 비판했다.

송 원내대표는 김영훈 고용노동부 장관이 최근 대기업 초과이익의 사회적 분배 논의 필요성을 언급한 데 대해서도 날을 세웠다.

그는 “한국경제의 눈부신 성장과 발전의 기본 토대인 시장경제질서와 헌법정신에 정면으로 배치되는 위험천만한 정책을 추진하겠다는 대국민 선전포고”라며 “경쟁국들은 정부와 기업이 한 몸이 돼 최첨단 산업의 연구개발과 시설투자를 위한 금융세제 재정 지원 등에 올인하는데 이 정부는 철 지난 낡은 이념에 사로잡혔다”고 지적했다.

앞서 김용범 청와대 정책실장이 고금리·고물가·고환율을 두고 ‘성공의 비용’이라고 언급한 것과 관련해서도 “궤변”이라고 직격했다.

송 원내대표는 그러면서 “이번 6·3 지방선거는 민생경제를 지키는 선거이자 국민의 삶을 지키는 선거가 돼야 한다”며 “물가와 집값 폭등을 심판하고 세금 폭탄을 막아내는 투표가 필요하다”고 강조했다.