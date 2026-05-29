“‘일 잘하는 전무후무 최고의 정부’ 李 대통령 힘 실어 줘야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 6·3 지방선거 사전투표가 시작된 29일 “권력은 총구에서 나오지 않는다. 투표에서 나온다”며 지지층의 총결집과 적극적인 투표권 행사를 강력히 촉구했다.

정 위원장은 이날 오전 서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거 캠프에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “투표하면 이긴다”며 “이재명 대통령을 지지하는 모든 국민과 서울 시민은 투표장에 나와 달라”고 호소했다.

그는 현 정부의 성과를 전면에 내세우며 기호 1번 전폭 지지를 유도했다. 정 위원장은 “이 대통령이 세계 속에서 외교를 잘하고 대한민국 경제를 잘 이끌고 있다고 판단된다면 민주당, 기호 1번에게 투표해 달라”며 “코스피 상승으로 주식 계좌를 보며 마음이 흐뭇하다면 민주당에 표를 달라”고 말했다.

정 위원장은 또한 “일 잘하기로는 정말 전무후무 최고의 정부”라고 치켜세우며, “이 대통령이 잘하고 있다고 생각하고 힘을 실어 줘야 한다고 판단한다면 기호 1번 후보들에게, 서울은 정 후보에게 투표해 달라”고 목소리를 높였다.

반면 국민의힘을 향해서는 퇴행적 세력이라며 날 선 비판을 퍼부었다. 정 위원장은 국민의힘을 겨냥해 “어느 시대의 정당인가”라고 반문한 뒤, “아직도 내란 우두머리 윤석열의 부활을 꿈꾸며 ‘윤 어게인’을 외치는 세력, 흘러간 물로 다시 물레방아를 돌리려는 시도와 과거 퇴행적 모습이 계속된다”고 일갈했다.

그는 보수 진영의 전직 대통령들을 싸잡아 비판하며 공세의 수위를 높였다. 정 위원장은 “윤석열·박근혜·이명박 세 사람의 공통점은 ‘감옥형 삼인방’으로, 감옥에 갔다 왔거나 감옥에 있는 처지”라고 직격하며, “이들 감옥형 삼인방으로 대한민국 역사를 거꾸로 돌리려는 시도를 국민은 결코 용납하지 않을 것”이라고 거둡 말했다.