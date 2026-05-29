서울 마포 성산2동 주민센터서 사전투표 “헌법 준엄함 투표로 보여달라”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 6·3지방선거 사전투표 첫날인 29일 “서울, 부산 중요하지 않은 선거가 없다”며 “서울에서 꼭 이기고 싶다”고 말했다.

정 대표는 이날 서울 마포구 성산2동주민센터에서 사전투표를 마친 후 기자들과 만나 “서울을 이기면 전국을 이긴다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “투표는 총알보다 강하다고 했다. 권력은 총구에서 나오지 않는다. 권력은 투표장에서 나온다”며 “오늘내일 이틀간 사전투표가 진행된다. ‘내가 바라는 사람이 꼭 됐으면 좋겠다’(면) 꼭 투표해 달라”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 사전투표하지 않는 데 관해서는 “본인들이 잘 알아서 할 것”이라며 “저희는 민주당을 지지하는 국민이 한 분이라도 더 투표장에 나올 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 했다.

아울러 정 대표는 “헌법 정신, 주권재민의 정신을 투표로 표현하는 날”이라며 “여러분께서 헌법을 파괴하고 민주주의를 공격했던 세력에게 헌법의 준엄함을 투표로 보여주길 바란다”고 했다.