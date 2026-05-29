전문 강사 주도 체험 중심 강습 운영…초보자도 부담없이 쉽게 배운다 요가·특수분장·핸드드립 등…청년 수요 반영한 문화 프로그램 하반기 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 청년들의 신체 건강을 증진하고 삶의 질을 높이기 위해 오는 6월 ‘청년 건강‧문화 프로그램’으로 클라이밍과 러닝 강습을 운영한다.

‘청년 건강‧문화 프로그램’은 청년들의 선호도가 높은 취미·체육 활동을 지원하여 일상에 활력을 불어넣고 건강한 성장을 돕고자 마련된 사업이다.

지난 3월 프로그램 운영 당시 600명이 넘는 청년이 몰리며 9 대 1이라는 높은 경쟁률을 기록할 정도로 뜨거운 관심을 받았다.

구는 이러한 성원에 힘입어 오는 6월에도 입문자들을 위한 맞춤형 실습 중심 프로그램을 이어가기로 했다.

클라이밍 체험 강습은 초보 청년들을 위한 기초 과정이다. 전문 강사의 지도 아래 기본자세와 등반법, 볼더링 문제 풀이 등을 체계적이고 안전하게 배울 수 있다.

단체 러닝 강습 역시 올바른 달리기 자세와 호흡법을 배우고 싶은 입문자들을 대상으로 진행된다. 이론 교육에 그치지 않고 강사와 함께 직접 뛰어보는 실습 위주의 지도가 이루어질 예정이다.

이번 프로그램은 6월 1일부터 10일까지 신청을 접수한다. 신청은 안내 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 활용한 온라인 접수 방식으로 진행되며, 최종 선정자에게는 개별 문자로 안내한다. 자세한 내용은 구청 누리집 또는 ‘영등포 청년 네이버 카페’를 통해 확인할 수 있다.

구는 상반기 체육 활동의 인기를 바탕으로 하반기에는 요가, 특수분장, 핸드드립, 플라워 아트 등 청년들의 수요를 반영한 다채로운 건강, 문화 프로그램도 운영할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “이번 건강문화 프로그램이 청년들에게 활력을 불어넣고 건강한 일상을 시작하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 청년들의 신체 건강 증진과 안정적인 자립을 뒷받침할 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.