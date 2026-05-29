트럼프 서명 담긴 100달러 지폐는 이미 인쇄중

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 얼굴이 담긴 250달러 지폐 발행 방안이 행정부 내부에서 추진되고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 브랜든 비치 미 연방 재무관 등 행정부 인사들은 조폐국에 트럼프 대통령 초상화가 들어간 250달러 지폐 시안을 제작하도록 압박해왔다. 해당 사안을 잘 아는 전·현직 직원 4명이 이 같은 내용을 전했다.

비치 재무관은 직접 지폐 디자인 시안도 제공한 것으로 알려졌다. 시안에는 250달러 지폐 중앙에 트럼프 대통령 얼굴이 들어가고 양옆에는 트럼프 대통령과 스콧 베선트 재무장관의 서명이 각각 담긴 형태가 포함된 것으로 전해졌다.

해당 시안을 디자인한 영국 화가 이안 알렉산더는 트럼프 대통령과 관련 내용을 논의했으며, 트럼프 대통령이 건국 250주년 기념 로고를 추가하는 등 원안 일부를 수정한 뒤 최종 승인했다고 말했다.

다만 현행법상 미국 지폐에는 사망한 인물의 초상화만 사용할 수 있어 내부 반발도 적지 않았던 것으로 알려졌다.

WP는 이에 반대해온 패트리샤 솔리메네 인쇄국장이 지난달 다른 부서로 전보 조치됐다고 전했다.

앞서 일부 공화당 의원들은 지난해 트럼프 대통령의 초상을 250달러 지폐에 넣을 수 있도록 하는 법안을 발의했지만, 현재까지 별다른 진전은 없는 상태다.

재무부 대변인은 성명을 통해 해당 법안이 통과될 경우 조폐국이 250달러 지폐 제작에 적극적으로 나설 것이라고 밝혔다. 다만 법안 통과 전 “직원들에게 지폐 인쇄를 지시한 적은 없다”고 덧붙였다.

이런 가운데 트럼프 대통령의 서명이 들어간 100달러 지폐는 인쇄가 진행 중인 것으로 파악됐다고 WP는 전했다.

앞서 재무부는 건국 250주년을 기념하는 차원에서 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다고 밝힌 바 있다. 현직 대통령의 서명이 담긴 지폐 발행을 금지하는 법 규정은 없다.

트럼프 2기 행정부 들어 정부 기관 곳곳에서 트럼프 대통령의 이름을 전면에 내세우는 사례가 늘어나고 있다.

워싱턴DC의 대표 공연장인 케네디센터는 명칭이 ‘트럼프 케네디 센터’로 변경됐고, 연방정부의 어린이 자산 형성 프로그램은 ‘트럼프 계좌’라는 이름으로 오는 7월 공식 출시된다.

또 100만달러(약 15억원)를 내면 영주권을 제공하는 ‘트럼프 골드카드’, 미국 해군 신형 전함에 ‘트럼프급 전함’이라는 이름을 붙이기로 한 사례 등도 대표적 사례로 거론된다.