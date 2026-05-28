[헤럴드경제=김주리 기자] 지구 온난화로 인해 해수면 상승 속도가 빨라지면서 미국 남부 뉴올리언스가 이번 세기 안에 사실상 바다에 둘러싸여 고립되거나 수몰될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 “돌이킬 수 없는 지점(point of no return)을 넘어섰다”며 도시 이전을 포함한 장기 이주 계획을 준비해야 한다고 경고했다.

27일(현지시간) CNN과 가디언 등 보도에 따르면 국제학술지 네이처 서스테이너빌리티(Nature Sustainability)에 실린 연구는 루이지애나 남부 해안이 해수면 상승과 허리케인 강화, 지반 침하, 습지 소멸이 동시에 진행되는 세계에서 가장 취약한 해안지대 중 하나라고 진단했다.

뉴올리언스는 인구 약 36만 명이 거주하는 도시다. 그러나 지형상 해수면보다 낮은 분지에 자리 잡고 있다. 급격하게 줄어드는 미시시피강 삼각주 한가운데 위치해 오래전부터 해수면 상승과 폭풍 해일에 취약한 지역으로 꼽혀왔다.

연구진은 향후 루이지애나 해안의 해수면이 최대 3~7m 상승할 수 있다고 전망했다. 이 경우 현재 남아 있는 해안 습지의 약 75%가 사라지고 해안선은 최대 100㎞까지 내륙으로 밀려날 것으로 분석됐다.

이어 연구진은 현재의 지구 온난화 상황을 약 12만5000년 전의 고온기와 비교했다. 당시 지구 기온은 현재와 비슷했지만 해수면은 지금보다 최소 3m 높았던 것으로 추정된다. 공동 저자인 토르비에른퇴른크비스트 툴레인대 교수는 “지금 당장 기후변화를 멈춘다 해도 뉴올리언스의 운명은 달라지지 않을 것”이라고 말했다.

뉴올리언스는 2005년 허리케인 카트리나 참사 이후 수십억 달러를 들여 제방과 수문, 배수펌프 등 방재 시스템을 구축했지만 연구진은 장기적으로는 한계가 있다고 봤다. 최근 별도 연구에서는 뉴올리언스 주민의 약 99%가 심각한 홍수 위험에 노출된 것으로 분석됐다.

인구 감소는 이미 진행 중이다. 특히 2005년 허리케인 카트리나 이후 뉴올리언스 인구는 약 25% 감소했다. 연구진은 별다른 공공 대책 없이 보험료 폭등과 반복되는 침수, 집값 하락이 이어질 경우 경제적 여유가 있는 주민부터 도시를 떠나고 취약계층만 남는 ‘혼란스러운 후퇴(chaotic retreat)’가 벌어질 수 있다고 우려했다.

브리아나 카스트로 예일대 교수는 “주민들이 홍수 대응에 자원을 모두 소진하면 결국 이주할 여력 자체가 사라질 수 있다”고 말했다. 흑인 환경운동가 베벌리 라이트도 “동네가 해체되면 뉴올리언스의 문화 역시 함께 사라질 수 있다”며 특히 저소득 흑인 공동체 피해를 우려했다.

도시 이전의 참고 사례로는 스웨덴 북부 키루나시가 언급됐다. 키루나는 광산 개발로 지반 침하 위험이 커지자 2004년 주민 투표를 거쳐 2035년까지 도시 기능을 안전한 지역으로 옮기는 계획을 추진하고 있다. 이 과정에는 100년 넘은 교회 등 주요 문화유산을 통째로 이전하는 방안도 포함됐다.

퇴른크비스트 교수는 “지금 뉴올리언스에서 벌어지는 일은 앞으로 세계 해안 도시들이 겪게 될 미래”라며 “다만 뉴올리언스가 그 현실을 조금 더 먼저 맞고 있을 뿐”이라고 말했다.