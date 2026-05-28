대만 GTC 타이베이 참석 후 한국 온다 ‘삼전닉스’ 및 네이버 등 IT기업 회동 가능성

[헤럴드경제=김희량 기자] 엔비디아의 창업자인 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 약7개월 만에 방한할 것으로 알려지며 업계의 관심을 받고 있다.

28일 업계에 따르면 황 CEO는 다음 주 대만 타이베이에서 열리는 엔비디아 연례 AI 콘퍼런스 ‘GTC 타이베이 2026’에 참석한 후 한국을 찾는 것으로 알려졌다.

황 CEO는 다음 달 1일부터 4일까지 열리는 GTC 타이베이의 첫날 기조연설자로 나선다. 엔비디아의 차세대 AI 반도체와 AI 인프라 전략이 주제다.

업계에서는 황 CEO가 방한해 SK하이닉스와 삼성전자 등 국내 반도체 기업 총수들과 만남을 가질지 주목하고 있다. 엔비디아가 AI 가속기 시장에서 제품 경쟁력을 확보하기 위해서는 고대역폭 메모리(HBM) 등 한국 반도체 기업과의 협력이 필요하다는 분석이 제기돼 왔기 때문이다.

황 CEO가 대만에 이어 한국을 찾는 것은 엔비디아가 AI 반도체 공급망의 핵심 축인 한국·대만과의 협력 강화를 동시에 추진하는 흐름으로 해석된다.

또 네이버 등 주요 IT 기업과 클라우드, 피지컬 AI 등 산업 전반의 AI 협력 방안도 논의할 것으로 전망된다. 이 밖에도 황 CEO는 전영현 삼성전자 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)과 반도체(DS) 부문 주요 경영진들과의 회동도 조율 중인 것으로 전해졌다.

앞서 황 CEO는 작년 10월 말 경주에서 열린 APEC 정상회의를 계기로 방한해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 이른바 ‘깐부회동’을 하며 많은 관심을 받았다.