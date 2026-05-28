대수보 주재하며 국힘 ‘선거개입’ 비판에 반박 서소문고가 사고·GTX 철근누락도 철저한 조사 촉구

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 28일 “안전보다 돈이나 효율성을 중시하는 못된 관행이 사회 일각에 여전하다. 서소문 고가차도 철거 현장 사고, 삼성역 GTX 철근 누락 문제 역시 이런 병폐에서 비롯된 것 아닌지 철저한 조사가 필요하다”고 지적했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하고 “돈이 생명보다 귀할 수는 없다”면서 이같이 말했다.

특히 “이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다”며 “관계기관은 신속하게 진상을 규명하고 그 결과에 따라 지위고하를 막론하고 엄정히 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.

이어 이 대통령은 “최근 행사 끝나고 주로 식사를 시장에서 하는데, 왜 시장에 밥 먹으러 갔냐고 주장하는 사람들이 있다”면서 최근 국민의힘이 이 대통령의 시장 방문을 놓고 ‘선거개입’이라고 비판하는 것에 대해 반박을 이어갔다.

이 대통령은 “원래 저는 시장에서 밥 먹는 것을 좋아하니까 좀 이해하길 바란다”면서 “우리 경제가 수출을 중심으로 강한 성장세를 보이고 있지만, 골목상권에는 아직 그 온기가 충분히 전해지지 못하고 있다, 민생을 실질적으로 개선하려면 국민 일상과 관련된 전통시장 활성화가 매우 중요하다”고 했다.

이 대통령은 “전통시장들 상황이 생각보다 개선도 안 되고 계속 악화되고 있는 것 같다”며 “아케이드나 간판 같은 이런 시설 개선들을 많이 요구하고, 안전시설에 대한 요구도 많다”고 했다.

또 “노후시설 정비 수요도 많다”며 “전통시장 현대화도 서둘러야 되겠고, 그 과정에서 비용이 필요한데 그 비용의 일부를 책임 부담을 위해서 민간 분야, 즉 상인들 또는 상인회가 부담하게 하는 관행이 있다”고 했다. 이어 “완전히 없애는 것은 어렵더라도 그 부담 때문에 필요한 최소한의 시설 개선도 못 하는 상황인 것 같다. 좀 챙겨서 정부 부담을 더 늘리고 민간 부담을 좀 줄여서 그 부담금 때문에 할 수 있는데도 하지 못하는 일이 생기지 않도록 잘 챙겨주길 바란다”고 했다.