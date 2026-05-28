기후부, 한국환경공단‧현대자동차그룹 등과 실무협의 착수

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 한국환경공단, 현대자동차그룹과 ‘전기자동차 자동 충전·결제서비스(PnC, Plug and Charge)’ 인증체계 구축을 위한 실무협의를 시작한다고 28일 밝혔다.

전기차 충전 편의 개선을 위한 이번 실무협의는 민관이 협력해 전기차와 충전기 간 인증 방식을 하나로 통합하고, 호환성과 보안성이 확보된 공공 자동 충전·결제 통합 인증시스템(PKI, Public Key Infrastructure)을 마련하기 위해 열린다.

기후부는 이번 협의를 통해 자동 충전·결제 통합 인증시스템의 최적화 방안을 도출하고, 다양한 차종과 충전기 간의 호환성 확보와 해킹 방지를 위한 암호화 통신 등 기술적 검증 작업 계획도 함께 마련할 예정이다.

기후부는 실무협의와 기술 검증을 거쳐 오는 9월 말까지 고속도로 휴게소 위주의 공공 급속충전기 등을 중심으로 자동 충전·결제 시스템을 일부 시범 적용할 계획이다.

자동 충전·결제 기능이 도입되면 사용자가 충전할 때마다 번거롭게 회원 카드나 신용카드를 꺼낼 필요 없이 충전 케이블을 꽂기만 해도 차량 인식부터 충전과 결제까지 모든 과정이 자동으로 진행된다