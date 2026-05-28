[헤럴드경제=장윤우 기자] 방글라데시에서 ‘도널드 트럼프’라는 별명이 붙은 물소가 이슬람 최대 명절에 희생 제물로 팔렸다가 정부 개입으로 목숨을 건졌다.

28일(현지시간) 미국 매체 로이터 등 외신에 따르면 방글라데시 내무부 장관 살라후딘 아흐메드는 해당 물소를 희생 제물에서 제외하고 구매자에게 대금을 환불한 뒤 수도 다카의 국립동물원으로 이송하도록 지시했다.

내무부 관계자는 “보안 우려와 이례적인 수준의 대중 관심 때문에 마지막 순간에 희생을 면하게 하기로 결정했다”고 밝혔다.

이 물소는 몸무게 약 700㎏에 금발 앞머리를 가진 희귀 외모로 눈길을 끌었다. 농장주 지아우딘 므리다는 트럼프 전 미국 대통령과 닮았다는 남동생의 말에서 별명이 붙었다고 했다. 므리다는 이 물소가 유난히 온순하고 자주 먹이를 주고 정기적으로 목욕을 시켜야 할 만큼 세심한 관리가 필요하다고 덧붙였다.

동영상이 소셜미디어에서 빠르게 확산되면서 농장에는 먼 곳에서도 구경꾼들이 몰려들었다. 방글라데시에서 백색증 물소는 극히 드물다. 대부분의 가축이 짙은 색인 이드 이드 성수기에 더욱 도드라질 수밖에 없었다. 별명이 결국 목숨을 구한 셈이다.

이드 알아드하는 이슬람교의 축제 중 하나로, 이슬람력 12월 10일에 열리는 제물을 바치는 축제이다. 올해는 29일 방글라데시에서 거행된다.