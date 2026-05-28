신규 기능성 소재·건기식 원료 연구

KGC가 지난 26일 과천사옥에서 농촌진흥청과 ‘K-인삼 및 농생명자원의 사업화’를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 양측은 신규 기능성 소재 탐색, 건강기능식품 소재 개발, 국내 농생명자원 생산기술 개발 등 3대 핵심 분야를 중심으로 공동 연구 및 사업화에 나선다.

인삼을 비롯한 농생명자원의 기능성과 산업적 활용 가치를 높이기 위한 연구성과과 데이터·산업 동향 공유 채널도 운영한다.

KGC는 130여명의 석·박사급 연구 인력을 중심으로 인·홍삼 및 건강 소재 연구를 이어오고 있다. 현재 350여건의 국내외 학술 연구와 380여개의 특허를 보유하고 있다. 이번 협약을 바탕으로 정관장 브랜드를 통해 축적한 연구 역량과 글로벌 시장 경험을 기능성 원료 개발과 사업화에 활용할 계획이다.

KGC 관계자는 “정관장이 쌓은 신뢰와 R&D 역량을 바탕으로 K-건기식 소재의 글로벌 경쟁력을 높일 것”이라고 말했다. 정대한 기자