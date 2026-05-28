OLED 모니터, 사무·업무용까지 확대 텍스트 가독성·화면 선명도 대폭 높여

LG디스플레이가 세계 최초로 ‘240Hz RGB 스트라이프 OLED(유기발광다이오드) 패널’(사진) 양산에 돌입하며 프리미엄 모니터 시장 공략에 속도를 낸다. 게이밍 중심으로 인식되던 OLED 모니터를 사무·업무용까지 확대해 시장 주도권을 강화하겠다는 전략이다.

LG디스플레이는 28일 적·녹·청(RGB) 서브픽셀을 일렬로 배열한 ‘RGB 스트라이프 OLED’ 구조를 적용한 240Hz OLED 패널 상용화에 성공했다고 밝혔다. RGB 스트라이프 구조는 기존 OLED 대비 작은 글씨나 숫자도 또렷하게 표현해 문서 작업, 코딩, 금융 거래, 콘텐츠 편집 등 장시간 화면을 사용하는 환경에서 눈의 피로를 줄이고 선명도를 개선한 것이 특징이다.

이번 제품은 160PPI(Pixel Per Inch, 1인치 안 픽셀 수) 고해상도와 240Hz 고주사율을 동시에 구현했다. 특히 DFR (Dynamic Frequency & Resolution) 기술을 적용해 4K 240Hz 고해상도 모드와 FHD 480Hz 고주사율 모드를 자유롭게 전환할 수 있도록 했다. 주사율은, 화면이 1초 동안 바뀌는 횟수를 가리킨다.

고해상도 모드에서는 사진·영상 편집과 멀티태스킹 환경에서 정교한 화면 표현이 가능하며, 고주사율 모드에서는 FPS 게임이나 스포츠 영상 감상 시 잔상과 끊김을 최소화해 몰입감을 높인다. 박지영 기자