- 공항만·내륙 연계 이중 검사체계 운영…마약 저지선 구축 60일만에 3건 적발 성과

[헤럴드경제= 이권형기자] 마약의 국내 반입을 막기 위한 마약 2차 저지선 구축 효과가 60일만에 나타났다.

관세청(청장 이종욱)은 국제우편을 통한 마약류 밀반입 차단을 위해 지난 4월 1일부터 본격 운영 중인 ‘마약 검사 2차 저지선’이 2달간 운영으로 3건의 적발 성과를 창출했다고 28일 밝혔다.

관세청은 ‘2차 저지선’에서 마약류 적발시, 공항만 ‘1차 저지선’에서도 유사 반입유형에 대한 물품검사를 즉각 강화하여 총 약 1.5kg의 마약류를 추가로 적발할 수 있었다.

‘마약 검사 2차 저지선’은 공항만 단계에서 1차 검사를 마친 국제우편물이 내륙 우편집중국에 도착하면 다시 한번 X-ray 판독 및 개장검사를 실시하는 이중 검사 체계다.

관세청은 지난해 말 동서울우편집중국 시범사업을 시작으로, 올해 4월부터 동서울·부천·안양·부산 우편집중국과 중부권광역우편물류센터, 전국 5개 주요 거점에서 본사업을 운영하고 있다.

이를 위해 우정사업본부와 국제우편 물류망을 재설계하여 모든 국제우편물이 5개 거점 집중국을 경유하도록 하고, 우편집중국별 X-ray 판독 및 개장검사 체계를 구축했다.

또한 물류 흐름을 유지하면서도 빈틈없는 검사가 가능하도록 당초 계획보다 추가 인력을 투입하여 운영 중이다. 현재 반입 물량이 많은 동서울·부천·중부권 집중국은 2개 검색 라인을 운영하고 있으며, 인력 충원이 완료되는 7월부터는 모든 집중국에서 2개 라인 운영 체계를 구축할 예정이다.

현재 5개 집중국에서는 하루 약 3만 1000건의 국제우편물에 대해 마약 반입 차단 검사를 수행하고 있다. 집중국별 일평균 검사 물량은 동서울 약 4500건, 부천 약 8000건, 안양 약 4600건, 중부권광역우편물류센터 약 9800건, 부산 약 4000건 수준이다.

이종욱 관세청장은 “운영 60일 만에 3건의 마약 적발 성과를 창출함으로써 국경 단계의 1차 저지선과 함께 구축 · 운영되는 2차 저지선이 현장에서 실효적으로 작동하고 있음을 확인하였다”며 “앞으로 국제우편뿐만 아니라 특송 · 여행자 · 일반수입 · 공항만 · 무역선 등 전체 반입경로에 대해 복수판독 · N차 검사체계로 구성된 2차 저지선을 구축해 나가겠다”고 말했다.