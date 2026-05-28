‘비넥스포 아시아’ 전시·시음대 운영… 월드컵 광고영상도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 오비맥주가 지난 26일부터 28일까지 홍콩 컨벤션센터에서 열린 ‘비넥스포 아시아(Vinexpo Asia)’에 참가해 ‘카스’를 알렸다고 밝혔다.

행사는 약 60개국 9000여명의 업계 관계자가 참가하는 아시아 최대 규모의 B2B(기업간 거래) 주류 박람회다. 국세청과 한국주류산업협회가 협업으로 운영한 ‘K-SUUL관(우리 술 홍보관)’에는 오비맥주를 포함한 국내 주류업체 12개사가 참여해 16개 부스를 운영했다.

오비맥주는 전시 부스에서 ‘카스 프레시’와 ‘카스 0.0’·‘카스 레몬 스퀴즈 0.0’, 수출 전용 소주 ‘건배짠’을 선보였다. 현지 바이어와 방문객을 대상으로 시음도 제공했다. FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서인 카스의 신규 광고도 홍보영상으로 상영했다.

구자범 오비맥주 수석부사장은 “앞으로도 한국 주류의 우수성을 알리고 해외 시장 확장에 기여하겠다”고 말했다.