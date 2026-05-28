그룹 1분기 실적·포트폴리오 고도화 전략 발표 핵심사업 중심 수익성 개선…신사업 현황 공유

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데지주가 지난 27일 기업설명회(IR)를 열고, 그룹 1분기 실적 및 포트폴리오 고도화 전략을 공유했다고 밝혔다. 증권사 애널리스트·기관투자자 등 30여명이 참석했다.

식품·유통·화학·호텔 등 핵심 사업군의 1분기 영업이익은 전년 대비 181% 증가한 7876억원을 기록했다. 롯데쇼핑은 백화점을 중심으로 영업이익이 전년 대비 71% 증가한 2529억원을 기록하며 전체 실적을 견인했다.

롯데건설 영업이익은 전년 대비 1226% 증가한 504억원, 롯데웰푸드는 118% 증가한 358억원, 호텔롯데는 83% 신장한 745억원으로 나타났다. 롯데케미칼도 중동 전쟁으로 인한 스프레드 개선과 공장 운영 최적화를 통해 10분기 만에 영업이익 흑자 전환에 성공했다.

포트폴리오 리스트럭처링 경과도 공유했다. 롯데는 지난 2024년부터 롯데웰푸드 증평공장 매각, 롯데칠성음료 지점 통폐합, 롯데케미칼 파키스탄 법인과 롯데에코월 매각 등을 통해 유동성을 확보했다. 올해 역시 롯데렌탈 매각, 롯데케미칼 대산·여수공장 사업재편을 비롯한 저효율 사업 구조조정을 속도감 있게 추진할 계획이다.

신사업 투자와 육성 전략도 밝혔다. 롯데바이오로직스는 하반기 국내 송도캠퍼스 1공장 준공 이후 미국 시러큐스와 인천 송도를 잇는 ‘듀얼 사이트’ 기반의 글로벌 투트랙 전략을 가동한다. 롯데에너지머티리얼즈는 EV용 전지박 중심에서 에너지저장장치(ESS) 배터리와 AI(인공지능)용 회로박 중심 생산으로 무게를 옮기고 있다.

롯데케미칼은 고부가 스페셜티 소재를 확대하며 사업 포트폴리오 조정에 속도를 낸다. 롯데건설은 PF우발채무 감축 현황 및 관리 계획, 상각 전 영업이익(EBITDA) 내 효율적 투자 집행 등을 통해 재무건전성을 확보한다는 방침이다.