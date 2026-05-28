에너지산업 경쟁력 제고 위한 업무협약 “지속가능한 산업 생태계 조성 지원”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 효성중공업과 에너지 산업 경쟁력 제고를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 업무협약으로 국민은행은 효성중공업이 추진 중인 초고압직류송전(HVDC) 대용량 기술 개발과 관련 프로젝트에 적극적인 금융 지원을 제공할 예정이다. HVDC 기술은 국가적 사업인 서해안에너지고속도로 프로젝트, 데이터센터 인프라 구축 등에 핵심 기술이 될 예정이다.

국민은행은 생산적 금융 실천의 일환으로 산업 인프라 투자에 적극 나서고 있다. 최근에는 KB금융그룹이 국내 금융기관 최초로 조성한 1조원 규모의 KB국민성장인프라펀드에 5000억원을 출자한 바 있다.

KB금융은 이 펀드를 통해 지역 균형성장을 위한 사회간접자본(SOC) 건설과 에너지 고속도로, 인공지능(AI) 데이터 센터, AI 컴퓨팅센터, 반도체 클러스터용 집단에너지 설비, 태양광·풍력발전, 수소 연료전지 구축사업 등에 투자할 계획이다.

국민은행 관계자는 “이번 협약은 지속가능한 산업 생태계 조성과 혁신 성장을 지원하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 국가 에너지산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 협업을 통해 생산적 금융 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.