“인하대병원 건립 이념 되새기며 지역사회에 기여”

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공과 한국로날드맥도날드하우스(RMHC Korea), 인하대병원이 중증 어린이 환자와 가족을 위한 지원 하우스 건립에 나선다.

대한항공과 RMHC Korea, 인하대병원은 지난 27일 인천 중구 그랜드 하얏트 인천에서 열린 인하대병원 개원 30주년 기념식에서 로날드맥도날드하우스 건립 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약식에는 조원태 한진그룹 회장과 제프리 존스 RMHC Korea 회장, 이택 인하대병원 원장이 참석했다.

이번 협약에 따라 대한항공은 로날드맥도날드하우스 부지를 제공하고, RMHC Korea는 건립과 운영을 맡는다. 인하대병원은 의료 연계와 시설 관리를 담당한다.

로날드맥도날드하우스는 장기 입원이나 통원 치료가 필요한 중증 어린이 환자와 가족이 함께 머물 수 있는 무료 지원 시설이다. 단순 숙박 기능을 넘어 환자와 가족의 심리적 안정을 돕는 치유 공간 역할을 하게 된다.

조원태 한진그룹 회장은 축사에서 “인하대병원은 조중훈 한진그룹 창업주가 지역 의료 발전과 기업 이익의 사회 환원을 위해 건립했다”며 “대한항공은 인하대병원의 숭고한 건립 이념을 다시 한 번 되새기며 지역사회에 기여하기 위해 로날드맥도날드하우스 부지를 마련할 것”이라고 밝혔다.

또한, “로날드맥도날드하우스 신설을 계기로 인하대병원이 국내 최상위 수준의 통합 진료 체계와 함께 환자 가족 지원 시설까지 갖춘 대한민국 최고의 병원으로 도약하길 기원한다”고 강조했다.

RMHC는 전 세계 61개국에서 어린이 복지 사업을 운영하는 글로벌 비영리법인이다. 로날드맥도날드하우스는 중증 어린이 환자 가족을 위한 지원 시설을 제공하는 핵심 사업으로, 환자 치료 성과 향상에 기여한다는 연구 결과도 다수 보고되고 있다.

인하대병원은 수도권 서북부 지역에서 유일하게 중증 소아 질환 전문 치료 체계를 구축한 상급종합병원이다. 소아전문응급의료센터와 어린이공공전문진료센터, 신생아집중치료지역센터, 소아중환자실 등을 운영하고 있다. 인하대병원은 이번 로날드맥도날드하우스 건립을 통해 지역 소아 의료 지원 체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 대한항공은 최근 몽골 울란바타르시 바가노르구에 위치한 ‘대한항공 숲’에서 식림 봉사활동을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 분야에서 사회공헌활동을 이어가고 있다.