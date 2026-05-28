英·체코 SMR 프로젝트 핵심 기자재 제작성 검토 수행 “축적 경험·기술로 적극 지원”

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티는 영국 롤스로이스 SMR이 추진하는 소형모듈원전(SMR) 프로젝트의 핵심 기자재 제작을 위한 전략적 파트너로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이번 선정에 따라 두산에너빌리티는 롤스로이스 SMR이 영국과 체코에서 추진하는 프로젝트에 적용될 원자로 등 주요 기자재에 대한 제작성 검토를 수행할 예정이다.

롤스로이스 SMR은 2021년 설립된 SMR 개발사다. 최대주주는 영국의 항공우주· 방산 기업인 롤스로이스 PLC이다. 롤스로이스 SMR은 470㎿(메가와트)급 SMR을 개발하고 있다. 이 노형은 최소 60년 동안 안정적인 기저부하 전력을 공급할 수 있다.

이번 협력은 롤스로이스 SMR이 추진하는 영국 윌파 및 체코 테믈린 SMR 사업을 대상으로 이뤄진다. 롤스로이스 SMR은 지난달 영국 국영 원자력기관인 GBE-N과 계약을 체결하고, 윌파 부지에 건설할 SMR 3기에 대한 부지특화 설계에 착수했다. 체코에서는 국영 에너지기업인 ČEZ와도 건설준비 계약을 체결하고 부지 인허가 및 사전 설계를 진행하고 있다.

전 세계적으로 인공지능(AI) 인프라 투자가 활발히 이뤄지고 있는 가운데 SMR은 기존 원전 대비 안전 사고 발생 확률이 낮아 차세대 발전원으로 주목받고 있다. 두산에너빌리티는 SMR 사업 경쟁력 강화를 위해 생산역량 확대와 제조역량 고도화를 추진하고 있다. 창원 본사 부지 내 SMR 전용 공장 신축을 추진하는 한편 금속분말성형(PM-HIP) 등 혁신 제조기술을 도입해 SMR 핵심 기자재 제작 역량을 높이고 있다

김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 “롤스로이스 SMR과의 협력은 두산에너빌리티가 글로벌 SMR 공급망에서 역할을 확대해 나가는 중요한 계기가 될 것”이라며 “축적된 원전 주기기 제작 경험과 기술력을 바탕으로 롤스로이스 SMR의 사업을 적극 지원하겠다”고 말했다.