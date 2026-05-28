- 메타 RFM·소버린 로봇 데이터 기반 ‘K-피지컬 AI’ 핵심전략 공개

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)이 AI와 로봇, 네트워크, 컴퓨팅이 융합되는 차세대 AI 산업 생태계 조성에 적극 나선다.

ETRI는 28일 서울 양재 엘타워에서 창립 50주년 기념포럼을 열고 AI 로봇·스마트팩토리·자율주행 등 물리 세계와 결합하는 차세대 AI 기술인 ‘피지컬 AI’ 시대 전략을 최초로 공개했다.

피지컬 AI는 기존 챗봇·생성형 AI를 넘어 로봇·자율주행·스마트팩토리·디지털 제조 등 실제 물리 환경과 결합해 스스로 판단하고 행동하는 차세대 AI 기술로 주목받고 있다.

특히 최근 글로벌 시장에서는 로봇 파운데이션 모델(RFM·Robot Foundation Model)을 중심으로 로봇 지능 경쟁이 본격화되고 있다.

미래 로봇 산업의 핵심 가치가 하드웨어를 넘어 ‘로봇지능’으로 이동하면서, 피지컬 AI는 AI·로봇·컴퓨팅 융합 산업의 새로운 격전지로 떠오르고 있다.

현재 AI 로봇은 미국과 중국이 양강 구도를 형성한 가운데 우리나라가 추격에 나서고 있다. 한국은 기술력은 확보했지만 가격 경쟁력과 AI 인프라 측면에서 양국 사이에 끼인 형국이다. 전문가들은 한국만의 독자적인 전략기술이 확보되면 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 발휘할 수 있을 것으로 보고 있다.

이러한 흐름에 따라 ETRI는 AI 로봇 전략 관련 중점 추진 분야로 ‘로봇지능’을 선정하고 관련 영역 연구에 집중할 계획이다.

이날 포럼에서는 산·학·연을 대표하는 전문가들이 피지컬 AI 기술 발전 방향과 산업 전망을 발표했다.

유원필 ETRI 인공지능창의연구소장은 ‘피지컬 AI로 가는 길 – AI 로봇 경쟁력 강화 방안과 ETRI의 역할’ 발표를 통해 ETRI의 중장기 AI 로봇 전략을 처음 공개했다.

그는 ▷메타 RFM(Meta Robot Foundation Model) 기반 유연 로봇 지능 확보 ▷자율성장 AI 로봇 생태계 구축 ▷소버린 로봇 데이터 구축 및 활용 등 차세대 AI 로봇 핵심 전략을 제시했다.

유 소장은 자율성장 AI 로봇 생태계 구축을 위해 안전·권리·통제를 최우선 가치로 삼는 ‘ETRI AI 로봇 강령’ 제정의 필요성을 강조했다.

또한 AI 로봇 지능수준을 Level 1부터 Level 5까지 표현하는 지능체계 표준화 방안을 제시했다.

ETRI는 이번 포럼을 계기로 출연연을 중심으로 산·학·연·관 협력 체계를 강화해 글로벌 수준의 AI 로봇 기술 경쟁력을 확보하고, 국가 AI 전략 기술 발전을 선도해 나간다는 방침이다.

박세웅 ETRI 원장은 “이번 포럼은 생성형 AI를 넘어 로봇·자율주행 등 물리 세계와 결합하는 ‘피지컬 AI’ 시대를 준비하기 위해 마련한 자리”라면서 “ETRI는 산·학·연·관과 함께 대한민국이 글로벌 AI 강국으로 도약할 수 있도록 핵심 역할을 지속적으로 수행하겠다”고 말했다.