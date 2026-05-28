- 충남도 상해 국제식품박람회서 현지 맞춤형 전략 통해…247만 달러 수출계약 성과

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 ‘2026 상하이 국제식품박람회(SIAL SHANGHAI)’에서 247만 달러의 수출계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

도는 지난 18일~20일까지 중국 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 해양수산 관련 기업의 해외 시장진출 및 수출 역량강화를 돕기 위해 충남테크노파크와 공동 홍보관을 운영했다.

도와 충남테크노파크는 도 중국(상해) 해외사무소와 협력해 제품홍보 및 수출상담을 진행했으며, 해외 바이어 초청 상담 등 현지에서 맞춤형 지원을 이어갔다.

참여기업은 6개사로 ▷(주)해청정, 미역·다시마 국수 ▷어업회사법인 명품김(주), 어포김스낵 ▷서해키조개영어조합법인, 키조개 ▷(주)솔트뱅크, 송화소금 ▷(주)대천맛김·태경식품 김밥김 등 웰빙, 비건 트렌드에 맞는 제품을 주력으로 홍보했다.

이들 기업 중 솔트뱅크(주)는 지난해 지원사업을 통해 중국 장춘 오야백화점 입점 후 광저우시 등 중국 3개 지역에 현지화사업을 동시에 진행 중이다.

어업회사법인 명품김(주)은 적층형 김스낵의 특허를 활용해 중국 하마마트(알리바바가 운영하는 프리미엄 시선마트, 중국내 3000개 매장) 오프라인 입점에 성공했다.

이와 함께 가파르게 성장하는 중국 온라인시장을 공략하기 위해 중국 대표 온라인유통 플랫폼인 메이투안(중국 1위 배달 플랫폼) 입점을 통한 중국 온라인시장 확대를 동시에 진행하고 있다.

도와 충남테크노파크는 참가기업의 중국진출 및 향후 수출관련 애로사항에 대한 후속지원 혐력체계를 구축할 방침이다.

도 관계자는 “도내 기업이 박람회를 통해 해외마케팅 방향을 설정할 수 있도록 해외 바이어와 만남의 기회를 제공하고, 국가별 수출에 필요한 인증 확보를 지원하는 등 현지 맞춤형 전략을 진행했다”며 “앞으로도 중소기업의 해외 판로개척 및 수출확대를 위해 더 많은 프로그램을 발굴하겠다”고 말했다.

한편, 올해 상하이 국제식품박람회(SIAL SHANGHAI)’박람회에는 75개국 5만 5000여 개 식품기업이 참가해 성황을 이뤘다.