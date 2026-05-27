[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 변우석이 무명 시절 연기에 집중하기 위해 아르바이트 시간을 줄였던 경험을 고백했다.

26일 공개된 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’에서 변우석과 이광수가 공백기를 겪고 있는 배우 숙박객과 진솔한 대화를 나눴다.

이날 배우인 숙박객은 함께 식사하던 이광수와 변우석에게 “만약 일이 없었을 때 다음 배역을 받기 위해 준비 기간이 매우 길면, 그때 현명하게 대처한 방법이 있나. 자기만의 노하우가 있나”라고 물었다.

이에 변우석은 “진짜 어렵긴 어렵다. 저는 선택을 했다”고 운을 뗐다.

변우석은 “이 바닥이 사실 너무 좋은 사람들이 많다”며 “그 사람들과 (경쟁)해서 이길 수 있는 방법은 좀 더 몰두하는 거라고 생각을 했다”고 말했다.

그는 “어릴 때 빚이 좀 많았다. 근데 돈이 없음에도 불구하고 아르바이트에 대한 시간을 오히려 줄였다”며 “한 달에 들어오는 돈이 정확해지면 사람이 나태해지는 순간이 생긴다고 생각했다. 오히려 마이너스인데도 불구하고 그랬다”고 고백했다.

이광수 역시 “난 다른 것보다 멘털잡는 게 제일 중요하다고 생각한다. 나도 성격이 쉬는 기간이 있어도 잘 못 견디고 정신적으로도 힘들어하는 스타일이다. 그때 루틴을 정해서 별생각없이 운동을 했다”고 말했다.