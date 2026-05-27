나주문화재단, 출범 1년 만에 ‘전문예술법인’ 선정

기부금 공개모집 자격 획득으로 문화예술 생태계 조성 앞장

[헤럴드경제(나주)=김경민기자] 나주시의 문화예술의 산실로 평가받고 있는 나주문화재단이 출범 1년 만에 전라남도 지정 전문예술법인에 선정되며 지역 문화예술 발전의 새로운 전기를 마련했다.

27일 나주시와 나주문화재단(대표이사 김찬동, 이하 재단)에 따르면 전라남도가 지정하는 ‘2026 전문예술법인’에 최종 선정됐다고 밝혔다.

전문예술법인 지정은 「문화예술진흥법」 제7조에 따라 국가나 지방자치단체가 전문성과 역량을 갖춘 예술 법인을 지정·육성하는 제도다.

재단은 지난 3월 전문예술법인 신청서를 제출한 이후 서류심사와 현지 확인, 전남지역문화협력위원회 심의를 거쳐 최종 선정됐다.

이번 지정으로 재단은 기부금품 공개모집과 기부자 세제 혜택 제공, 고유목적사업준비금 설정 등 문화예술 기부금 운영을 위한 제도적 기반을 마련하게 됐다.

재단은 지난 1년간 ‘명성황후 갈라콘서트’를 비롯한 다양한 공연과 나빌레라문화센터 ‘자연의 영토’ 전시 개최 등 지역 문화예술 진흥과 시민 문화 향유 기회 확대에 앞장서며 힘써온 점을 높이 평가받았다.

또 나주읍성 로컬브랜딩 구축사업과 지역문화예술 전문 인력 양성사업, 지역특화 신규 콘텐츠 개발 등 다양한 문화사업을 추진하며 지역 문화예술 활성화에 나서고 있다.

재단은 이번 전문예술법인 지정을 계기로 지역 문화예술 저변 확대와 문화생태계 조성에 더욱 박차를 가할 계획이다.

특히 기부금 공개모집이 가능해진 만큼 문화예술진흥기금 조성을 통해 지역 문화예술 활성화를 위한 독자적인 재원 확보에도 나설 예정이다.

누리집을 통해 후원자 공개모집과 예우를 위한 시스템도 구축할 방침으로 기부를 희망하는 개인과 기업은 나주문화재단 경영지원팀(061-335-0984)으로 문의하면 관련 절차를 안내받을 수 있다.

나주문화재단 관계자는 “출범 1년 만에 전문예술법인으로 지정된 것은 재단의 큰 성과이자 지역 문화예술계의 성장 가능성을 보여주는 의미 있는 결과”라며 “이번 선정을 계기로 시민과 예술가가 함께 성장하는 생태문화 창조도시 나주 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 재단에서는 오는 6월 6일과 7일 양일간 옛 화남산업 부지에서 개최하는 뮤지컬 ‘영웅’ 갈라콘서트를 선보일 예정으로 티켓은 놀유니버스와 티켓링크를 통해 예매할 수 있으며 공연 일정과 예매 관련 자세한 사항은 재단 누리집과 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.