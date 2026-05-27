호떡서 영감을 받은 흑설탕 크림 맛·보라색 조화 데뷔 13주년을 기념…13가지 독특한 디자인 적용

[헤럴드경제=정찬수 기자] 오레오가 방탄소년단(BTS)과 손잡고 ‘오레오 & BTS 한정판 쿠키’를 출시한다고 27일 밝혔다.

한국의 전통 간식 호떡에서 영감을 받은 제품은 흑설탕 크림을 담은 보라색 쿠키다. 방탄소년단 멤버들이 직접 제품 기획에 참여했다. 데뷔 13주년을 기념해 멤버들이 직접 디자인한 문양을 쿠키 표면에 새겼다. 응원봉(아미밤) 모양과 멤버들의 이름, 특별한 메시지가 담긴 13가지 모양이다. 한정판 쿠키를 하나씩 모으며 숨겨진 메시지를 확인하는 즐거움도 있다. 패키지에는 한국의 재래시장 문화를 담아냈다.

방탄소년단은 “오레오가 우리의 첫 번째 글로벌 협업 스낵 브랜드가 된 것은 매우 큰 영광”이라며 “오레오의 놀라운 이야기에 우리만의 챕터를 더하게 돼 자랑스럽다”고 전했다.

오레오는 협업을 기념해 전 세계 소비자들이 방탄소년단에게 디지털 편지를 보내는 ‘러브레터’ 이벤트를 전개한다. 오레오 패키지에 인쇄된 QR코드를 스캔하거나 공식 이벤트 사이트에서 참여할 수 있다. 편지를 제출하면 경품 획득 기회가 주어진다.

‘오레오 & BTS 한정판 쿠키’는 오는 6월 8일부터 전국 대형마트·편의점에서 한정 판매된다.