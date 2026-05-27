지정용도 비율·개발기한 규제 완화 교육·첨단 2068억·홍보관 922억원

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시가 상암 디지털미디어시티(DMC) 내 핵심 부지 매각에 다시 나선다. 미매각 상태인 해당 부지에 대해 용도 규제와 개발 기한을 완화해 사업성을 높이고 장기간 유보됐던 부지 공급에 속도를 내겠다는 취지다.

서울시는 28일 상암 DMC 내 교육·첨단용지(D2-1)와 홍보관용지(D4)에 대한 2차 공급을 공고한다고 27일 밝혔다. 교육·첨단용지는 일반상업지역으로 최대 용적률 800%, 건축 가능 높이 86m다.

공급 기준가격은 2068억원이다. 올해 매매계약을 체결하면 사업자는 2033년까지 준공해야 하고, 준공 후 10년간 지정 용도를 유지해야 한다.

홍보관용지 역시 일반상업지역으로 최대 용적률 800% 건축 가능 높이 60m다. 감정평가액은 922억원이며 기존 가설건축물을 포함한 상태로 공급한다. 공고는 28일 시작해 각각 교육·첨단용지는 8월 25일, 홍보관용지는 다음달 26일 각각 마감한다.

교육·첨단용지는 우선협상대상자를 선정해 9월 발표할 예정이고, 홍보관용지는 인터넷 입찰시스템 ‘온비드’를 통해 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다.

서울시는 이번 공고에 앞서 지난달 부동산 개발업계 관계자 자문을 통해 매수 장애 요인을 파악하고 DMC 기획위원회 심의를 거쳐 ‘DMC 택지공급지침 변경(안)’을 확정했다. 지정용도와 개발 기한 규제도 완화됐다.

교육·첨단용지는 지정용도 세부 비율 중 현행 ‘교육연구시설 또는 방송국 50% 필수’ 규정을 삭제했다. 대신 교육연구시설, 업무시설, 문화 및 집회시설, 방송국 등 지정용도가 전체 연면적의 70% 이상을 충족하도록 했다.

홍보관 용지는 추가 공급 조건인 서측 경계와의 이격 기준을 기존의 ‘15m 이상’에서 ‘충분한 거리’로 완화하고, 저층부 개방 기준도 ‘3개 층 이상’에서 ‘개방성을 확보할 수 있는 수준’으로 조정했다.

아울러 두 용지 모두 종전까지 ‘착공 후 3년 이내’였던 개발 기한을 ‘착공 후 5년 이내’로 완화해 사업 추진 가능성을 높였다.

이수연 서울시 경제실장은 “이번 2차 공급은 부동산 개발업계 자문과 DMC 기획위원회 심의 등 절차적 검증을 거쳐 시장 수요를 반영하고, 불필요한 제약을 완화해 개발 자율성과 사업 추진 가능성을 높였다”며 “민간 투자 활성화를 통해 상암 DMC 경쟁력을 높이고 동시에 서북권 경제 활성화로 이어질 것”이라고 기대했다.