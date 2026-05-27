[헤럴드경제=김태열 선임기자] (사)대한민국 제헌국회의원 유족회(회장 윤인구/이하 유족회)는 우원식 국회의장의 퇴임을 앞둔 26일 국회의장실을 방문해 제헌정신을 널리 알리는 데 앞장서 유족회 숙원 과제들을 해결할 수 있도록 지원한 우 의장의 노고에 감사의 뜻을 담은 특별한 선물을 전달하고 환담했다.

​유족회는 고화질로 복원한 대한민국 제헌헌법 공포 기념 제헌국회의원 단체 사진(1948년)과 우 의장이 참석해 제헌의원들의 뜻을 함께 되새긴 유족회 창립 30주년 기념식 단체 사진(2025년)을 하나의 액자에 담아 증정했다고 밝혔다. ​ 특히 유족회는 그동안 공개가 제한되었던 제헌회관의 개보수 과정에서 우원식 국회의장이 보여준 전폭적인 지원과 관심에 대해 거듭 감사를 표했다.

윤인구 유족회장은 “우원식 국회의장께서는 지난 2024년 6월 취임하자마자 제헌회관을 일찍이 찾아 개보수와 상시 개방을 주문했으며 국경일인 제헌절을 18년 만에 공휴일로 재지정하고 유족회 창립 30주년을 맞아 발간한 기념서적과 행사를 치르는데 함께 해주셨다. 그동안 헌정질서 수호와 민주주의 발전에 큰 업적을 남기신 의장님께 진심으로 감사 인사를 드린다.”는 소회를 밝혔다.

서울 종로구 통의동에 위치한 제헌회관은 개보수와 공간 정비를 바탕으로 제헌국회전시관의 위상을 갖추고 5월 27일 수요일부터 재개관 기획전과 함께 다시 문을 연다. 매주 화요일부터 토요일까지 상시 개방 체제로 전환한다.

​유족회는 “제헌회관의 상시 개방은 단순한 공간 개방을 넘어 대한민국 민주주의의 뿌리인 헌법정신을 국민의 삶 속으로 확산시키는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 제헌의원들의 숭고한 뜻이 미래 세대에게 온전히 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.