[게티이미지]
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[헤럴드경제=문영규 기자] 영화 ‘글래디에이터’의 검투사 ‘막시무스’ 역으로 유명한 할리우드 배우 러셀 크로우가 팬들로부터 사인 요청을 받자 엄격하게 통제하는 장면이 공개돼 논란이 일었다.

26일(현지시간) 미국 폭스뉴스, USA투데이 등 외신에 따르면 러셀 크로우는 지난 25일 프랑스 파리의 한 호텔을 나와 공항으로 향하던 중 호텔 복도 문앞에서 사인을 요청하는 팬들에게 둘러싸였다.

온라인을 통해 확산한 영상을 보면 크로우는 한 팬이 “안녕하세요, 러셀. 잘 지내죠?”라고 인사하며 사인을 요청하자 사람들에게 “내 말 듣고 있냐”며 “거기 그대로 있어”라고 지시했다.

그는 “나한테 들이대지마. 내가 그쪽으로 간다”며 “모두 공간을 좀 만들어 줘. 누가 무례하게 굴면 그냥 갈거다. 알아들었어?”라고 말했다.

한 팬은 ‘글래디에이터’의 로마 장군 ‘막시무스’를 이름으로 사인해 줄 수 없겠냐고 물었으나 그는 “안된다”고 거절했다.

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온라인에선 이같은 그의 태도를 두고 논란이 일었다. “무례하다”는 비판과 함께 적절히 선을 그었다는 평가가 동시에 나왔다.

사회관계망서비스(SNS)엔 “무례하다, 그런 말을 쓸 필요는 없었다”, “그는 우리(팬) 없이는 아무것도 아닌 사람이다. 오만하기로 유명하다”, “누가 저 사람 사인을 받고 싶어하겠냐”, “전체적인 이미지가 별로다”와 같은 비난 여론이 일었다.

반면 “명확한 경계를 설정하는 건 적절하다”, “아무 문제가 없다”, “조건을 제시하고 충실히 이행했다”, “경계를 정한거고 전혀 잘못된 게 아니다”란 옹호의 댓글도 줄을 이었다.

러셀 크로우는 이날 자신의 X(엑스·옛 트위터)에 논란이 된 한 매체의 게시물 링크와 함께 “낚시성 콘텐츠”(클릭베이트)라며 “모두가 사인을 받고 셀카(셀피)를 찍었다”고 주장했다.

그는 “호텔로 가는 길은 손님들에게 개방돼 있고 공항에도 정시에 도착했다”며 “나 혼자였고 경호원도 없었다. 잘 처신했는데 뭐가 문제냐”고 했다.

해당 매체는 연예, 가십 전문 매체로, 빠르고 자극적인 콘텐츠로 대중의 이목을 끌어모으는 곳으로 잘 알려져 있다. 러셀 크로우가 대중이나 카메라 앞에서 선을 긋고 통제하려는 것도 이같은 공격적인 미디어 환경의 영향도 있을 것이란 관측이다. 그가 해명과 함께 올린 링크 게시물은 삭제된 상태다.

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영화 ‘글래디에이터’, ‘LA 컨피덴셜’, ‘뷰티풀 마인드’, ‘레 미제라블’ 등으로 잘 알려진 러셀 크로우는 과거 여러 차례 폭행사건 등에 휘말렸다. 때문에 성격이 급하다는 평판을 받기도 했다.

2005년엔 미국 뉴욕의 한 호텔 투숙 중 직원과 시비가 붙어 전화기를 던진 혐의로 체포됐고 2급 폭행 및 4급 무기 불법 소지 혐의로 기소됐다. 그는 혐의를 인정하고 조건부 석방됐으며, 피해 직원과의 소송도 합의로 마무리했다.

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