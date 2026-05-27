[헤럴드경제=장윤우 기자] 생후 9개월 된 장소민 양이 뇌사 장기기증으로 3명의 환자에게 새 생명을 나누고 세상을 떠났다.

27일 한국장기조직기증원은 지난 5월 1일 삼성서울병원에서 소민 양의 간과 신장, 소장이 3명에게 기증됐다고 밝혔다.

소민 양은 4월 19일 열이 나기 시작해 소아과에서 약을 처방받았다. 열은 수일간 지속됐고 증세가 악화해 다른 병원을 잇따라 찾았지만 끝내 세균성 뇌수막염 진단을 받고 뇌사 상태에 빠졌다.

소민 양의 어머니 박모 씨는 처음에 기증을 반대했다.

남편과 가족들은 “세상 어딘가에 소민이의 흔적이 살아 숨 쉬고 있다고 믿고 싶다”고 뜻을 밝혔고 박 씨는 고심 끝에 마음을 돌렸다.

박 씨는 “아무것도 남기지 않고 그냥 가기보다 좋은 일을 하고 가는 게 낫지 않겠냐”고 했다.

소민 양은 작년 7월 2.5kg으로 태어나 9개월이 되어서도 몸무게가 7kg대에 머물렀다. 박 씨는 예방접종부터 먹거리까지 신경을 쏟으며 면역력이 생기면 괜찮아질 것이라 믿었다. 첫돌을 두 달 앞두고 예상치 못한 이별을 맞았다.

올봄 가족이 함께 떠났던 벚꽃 구경은 딸과의 마지막 추억이 됐다. 5월에 가기로 했던 가족 여행은 끝내 지키지 못한 약속이 됐다.

박 씨는 “남편은 소민이와 비슷한 아기만 보아도 갑자기 눈물을 쏟아낸다”며 “더 많이 안아줘야 했는데 뱃속에 있을 때보다 더 짧은 시간을 살고 떠난 게 가슴이 아프다”고 했다.

소민 양을 떠나보내던 날 박 씨는 미안함이 앞서 ‘다음 생에 다시 내 딸로 태어나달라’는 말조차 꺼내지 못했다.

박 씨는 “누구의 딸이든 상관없으니 다음 생에는 부디 아프지 말고 건강하게만 자라줬으면 좋겠다”고 말했다. 장기를 기증받은 이들에게도 “더는 힘들지 않고 아프지 않게 잘 살아가길 바란다”는 뜻을 전했다.

한국장기조직기증원에 따르면 올해 5월 기준 뇌사자 장기기증건은 185건, 뇌사자 조직기증건 107건에 이른다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생후 9개월, 세상에 머문 시간은 짧았어도 소민 양이 남긴 나눔의 흔적은 세 가족의 삶을 바꾸었다”며 “이 숭고한 결단이 더 많은 분께 생명나눔의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.