ADC·다중항체 등 후보물질 역량 조명… 서진석 대표, 신약 청사진 제시 애널리스트·기관투자자·VC 참여 확대… “신약 가치 재평가 계기” 카이진·머스트바이오 등 협력사 발표… 오픈 이노베이션 생태계 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 차세대 신약 파이프라인의 청사진과 오픈 이노베이션 로드맵을 시장에 전격 공개하며 글로벌 신약 기업으로의 체질 개선에 속도를 내고 있다.

셀트리온은 지난 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 ‘셀트리온 사이언스 & 이노베이션 데이 2026(CSID)’를 개최했다고 27일 밝혔다.

‘오픈 이노베이션으로 여는 글로벌 신약’을 주제로 열린 이번 행사는 셀트리온의 신약 비전과 차별화된 개발 역량을 시장에 알리기 위해 마련됐다. 특히 지난해 국내외 애널리스트 등 증권가에 국한됐던 참여 대상을 올해부터 기관 투자자, 벤처 캐피탈(VC), 리서치 기관 등으로 대폭 확대해 셀트리온의 미래 신약 가치를 폭넓게 공유했다.

이날 발표에 나선 권기성 연구개발부문장은 셀트리온의 차세대 항체 개발 전략과 기술적 차별성, 사업화 방향을 소개했다. 자체적으로 축적한 바이오의약품 개발 역량 위에 외부 파트너사의 혁신 기술을 결합하는 고도화된 신약 개발 모델을 구축 중이라는 설명이다.

이어 셀트리온과 오픈 이노베이션을 통해 협력하고 있는 바이오 벤처 기업 대표들이 직접 연단에 올랐다. 차세대 자가면역질환 치료제 개발(신민재 카이진 대표), 면역항암제 분야의 도약(김맹섭 머스트바이오 대표), 공간생물학을 넘어(이대승 포트래이 대표), AI 기반 신약 개발 융합 툴(석차옥 갤럭스 대표) 등을 주제로 특화된 경쟁력을 소개해 이목을 끌었다.

생태계 확장을 위한 구체적인 로드맵도 제시됐다. 장소용 신규사업담당장은 현재 전국 각지에서 공공기관, 대학 등과 총 6개의 오픈 이노베이션 프로그램을 운영 중이며, 향후 미국, 일본, 중국 등 글로벌 시장으로 거점을 지속 확장해 나갈 방침이라고 밝혔다.

마지막 연사로 나선 서진석 셀트리온 대표는 항체약물접합체(ADC), 다중항체, 신규항체·융합 단백질, 펩타이드, 마이크로바이옴 등 다양한 모달리티(치료적 접근법) 영역의 글로벌 신약 포트폴리오를 총괄 소개했다. 서 대표는 “셀트리온이 가진 바이오 사업 전주기 역량에 기반해 오픈 이노베이션을 통한 글로벌 신약 성공 사례를 반드시 창출하겠다”고 강조했다.

셀트리온은 지난해 처음 개최한 CSID를 정례화해 연구개발(R&D) 역량과 철학을 공유하는 대표 행사로 정착시킬 계획이다. 서 대표는 “이번 행사를 통해 파이프라인의 경쟁력을 명확하게 시장에 전달했다”며 “앞으로도 신약 개발 성과를 단계적으로 알려 기업가치를 극대화하겠다”고 말했다