부산서 열린 ‘제31회 바다의 날 기념식’ 참석 李 “바다, 국가생존과 미래 좌우하는 최전선” 부산 해사법원· 동남권 투자공사 설립 약속 “남해안 전체 아우르는 해양 관광벨트 구축”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 27일 바다의 날을 기념해 부산을 찾아 “김영삼 대통령이 꿈꿨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 김혜경 여사와 함께 이날 오전 부산 영도구에서 열린 ‘제31회 바다의 날 기념식’에 참석해 “글로벌 통상질서와 공급망이 재편되는 불확실성의 시대에 세계경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은 그 어느 때보다 중요해졌다”면서 이같이 말했다.

이날 바다의 날 행사에 맞춰 이 대통령은 파란색 넥타이를 착용했고, 김 여사 역시 짙은 파란색 투피스 차림으로 참석해 눈길을 끌었다.

바다의 날은 1996년 김영삼 정부에서 바다의 가치와 중요성을 널리 알리고 해양수산인들의 자긍심을 높이기 위해 5월 31일로 지정됐다.

이 대통령은 먼저 바다의 날을 국가기념일로 지정한 고(故) 김영삼 전 대통령을 언급했다.

이 대통령은 “김영삼 정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다”고 평가했다.

이어 “그로부터 30년이 흐른 지금, 이제 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐다”고 말했다.

오랜 시간 축적해 온 우리 해운·항만의 저력을 국가전략산업으로 육성해 나갈 것이라는 방침도 밝혔다.

이 대통령은 “해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 법률서비스 산업도 폭넓게 육성해 우리 해운산업의 기초체력을 키우겠다”면서 “유능한 선원 양성에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

이를 위해 “부산에 본격적인 해양수산부 시대를 활짝 열겠다”면서 해운기업과 관련 공공기관은 물론 해사법원과 동남권 투자공사 설립을 약속했다.

이 대통령은 부산을 포함한 동남권 개발이 단순한 지역 현안이 아니라 국토 균형발전과 해양강국 전략의 핵심이라며 “‘남부 해양수도권’으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것”이라고 강조했다.

이어 “‘남부 해양수도권’을 육성하는 것은 단순한 지역개발사업이 아니다”면서 “대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략이자 해양강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는 균형성장 전략”이라고 설명했다.

또 “우리 동남권은 세계 최고의 해양 거점으로 도약할 지정학적 잠재력과 역량을 품고 있다”면서 “동남권의 독보적인 역량이 바다와 함께 하나로 연결될 때 ‘남부 해양수도권’의 가치는 활짝 꽃피고 전 세계를 놀라게 할 것이라 확신한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 그러면서 “항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 ‘해양 경제권’으로 키워내겠다”고 거듭 강조했다.

기념식에 앞서 이 대통령 부부는 한국해양대학교 귀항 환영식을 갖고 항해 실습을 마치고 귀항한 실습생들을 격려했다.

이날 기념식에는 황종우 해양수산부 장관과 해군·해경 관계자, 해양수산업·단체, 한국해양대학교 학생과 해양수산 종사자 등 400여 명이 참석했다.