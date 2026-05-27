일본 도쿄서 개최…韓日 500개사 참석

[헤럴드경제=권제인 기자] 산업통상자원부와 코트라가 한일 경제협력 확대 흐름에 맞춰 인공지능(AI)·로봇·반도체·에너지 분야 협력 강화에 나섰다.

코트라는 일본 도쿄 프린스파크타워 호텔에서 ‘2026 한일 비즈니스 플라자’를 개최했다고 27일 밝혔다. 행사에는 한국 기업 75개사와 일본 기업 420여 개사 등 총 500여 개사가 참가했다.

이번 행사는 ▷AI 협력 포럼 및 전시상담회 ▷로봇·전력 분야 1대1 매칭 상담회 ▷반도체 투자유치 IR 등으로 구성됐다.

‘AI 프론티어 코리아 인 재팬’에서는 국내 AI 기업 42개사가 참여해 NEC·미즈호·소프트뱅크 등 일본 대기업과 지자체, 벤처캐피털 등을 대상으로 기술 시연과 투자·수출 상담을 진행했다. 양국 기업들은 피지컬 AI와 의료·헬스케어, 생성형 AI 솔루션 등을 활용한 고령화·인구 감소·공급망 교란 대응에 높은 관심을 보였다.

행사 현장에서는 총 6건의 기술협력 성과도 나왔다. AI 안면인식 기업 라움소프트는 일본 게임기업 DEA와 기술협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

‘AI 반도체 포럼’에서는 리벨리온·퓨리오사AI·딥엑스·하이퍼엑셀 등 국내 AI 반도체 팹리스 기업들이 참가해 차세대 AI 반도체 기술을 소개했다.

로봇·전력 분야 공급망 협력 행사인 ‘글로벌 파트너링 재팬’에서는 국내 기업 33개사가 참여해 도쿄전력·JERA·야마토운수·에바라제작소 등 일본 기업 90여 개사와 상담을 진행했다. 휴머노이드 로봇과 스마트팩토리, 데이터센터 전력 수요 확대에 맞춘 부품·자동화 솔루션·ESS 분야가 유망 협력 분야로 제시됐다.

ESS 배터리팩 제조기업 이온어스는 일본 신덴하이텍스와 3년간 300만달러 규모 공급계약을 체결하는 등 총 410만달러 규모 계약 성과도 나왔다.

‘반도체 투자유치 IR’에서는 반도체 포토마스크 기업 테크센드포토마스크와 미쓰이화학 등 한일 반도체 소부장 기업 100여 개사가 참가했다.

강경성 코트라 사장은 “한국과 일본은 모두 세계적인 산업 강국으로 특히 한국은 첨단 ICT에서 일본은 소부장 분야에서 높은 경쟁력을 갖춘 만큼 양국 간 협력 여지가 크다” 며 “양국 간 경협 확산 흐름을 기업 간 비즈니스 협력으로 확산시켜 양국의 산업의 경쟁력 제고 및 경제 안보, 고령화 같은 공통 과제 해결 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.