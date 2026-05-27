회원제는 서서울CC가 41.8%로 1위 차지

[헤럴드경제=조용직 기자] 지난해 최고의 영업이익률을 기록한 대중형 골프장은 골프존카운티 진천CC, 회원제 골프장은 서서울CC로 조사됐다.

한국레저산업연구소(소장 서천범)가 27일 발간한 ‘레저백서 2026’에 따르면, 대중형 골프장인 골프존카운티 진천CC(충북 진천·27홀)의 영업이익률은 57.8%로 가장 높았다. 이 골프장은 회원제로 운영중인 아트밸리CC를 골프존카운티가 인수해 대중형으로 전환하면서 높은 수익률을 기록하고 있다.

2위는 윈체스트CC(경기 안성·18홀)로 57.1%, 3위는 대한지방행정공제회가 운영하는 중원CC(충북 충주·27홀)가 56.4%를 기록했다. 4위는 익산CC(전북 익산·24홀)로 56.3%를 기록했는데, 호남권에서는 유일하게 탑 10에 포함됐다.

골퍼들에게 가성비 좋은 골프장으로 알려진 남여주CC(경기 여주·27홀)는 55.2%로 7위를 기록했다. 10개 회원제 골프장들이 납부한 대중골프장조성비로 만들어진 이 골프장은 매출액 57위에도 올랐다.

지역별로 보면, 수도권 대중형 골프장이 4개소로 2024년보다 3개소 감소했지만 가장 많았고 영남권 골프장은 3개소, 충청권은 2개소, 호남권은 1개소가 포함되었다. 홀 규모별로 보면, 18·27홀이 각각 5개소씩 포함됐다.

대중형 골프장 탑 10의 영업이익률은 평균 55.7%로 2024년보다 2.8%P 하락했다. 국내 최대 골프장을 운영하는 골프존카운티 골프장이 탑10에 3개소 포함됐다. 또한 회원제에서 대중형으로 전환한 골프장은 골프존카운티 진천, 한림용인, 윈체스트, 익산, 골프존카운티 사천 등 5개소에 달했다.

한편 회원제 골프장의 경우, 호반건설 그룹의 서서울CC(경기 파주·18홀)가 41.8%로 1위를 차지했다. 2위는 보라CC(울산 울주·27홀), 3위는 재향경우회가 50%의 지분을 갖고 있는 기흥CC(경기 화성·36홀)로 37.7%였다.

회원제 골프장 탑 10의 영업이익률은 평균 36.6%로 2024년보다 1.9%P 하락했다. 지역별로 보면, 수도권 회원제 골프장이 6개소로 가장 많았고 영남권 4개소다. 홀 규모별는 27홀이 5개소, 18홀 4개소, 36홀 1개소씩 포함됐다.

레저산업연구소 서천범 소장은 “골프인구가 많은 수도권 등 대도시 근처에 위치해 있고 27홀로 운영되는 골프장의 수익률이 높았다. 또한 인건비의 매출액 비중이 낮았고 코스관리비도 다른 골프장들보다 적었다”며 “올해는 미국·이란 전쟁에 따른 국내경기 침체 등으로 골프장의 영업이익률도 코로나19 사태 이전 수준으로 낮아질 가능성이 높다”고 말했다.