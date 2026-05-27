[헤럴드경제=이원율 기자]일론 머스크가 주도하는 전기차 기업 테슬라와 항공우주 기업 스페이스X가 한 회사로 합쳐질 가능성이 거론되고 있다.

26일(현지시간) 미국 CNBC 방송이 복수의 익명 관계자를 인용해 보도한 데 따르면, 머스크 최고경영자(CEO)와 사내 인사들이 테슬라와 스페이스X 합병에 대해 논의했다고 연합뉴스가 전했다.

이번 합병 건은 테슬라 내부에서 공개적으로 논의되고 있고, 양사 사이 인사 교류 또한 진행되고 있는 것으로 전해졌다.

가령 머스크 CEO는 두 회사 이사회에 모두 이름을 올렸는가 하면, 아이라 에렌프라이스 DBL 파트너스 설립자 또한 테슬라와 스페이스X 이사를 겸하는 상황이다. 안토니우 그라시아스, 스티브 저벳슨 등 스페이스X 현직 이사들은 과거 테슬라 이사회의 멤버이기도 하다. 그런가 하면, 찰스 쿠만은 테슬라와 스페이스X의 재료공학 부사장직도 맡고 있다. 아울러 머스크 CEO의 동생 킴벌 머스크 또한 과거 스페이스X 이사를 지냈다가 현재 테슬라 이사회 명단에 포함돼 있다.

양사는 금전적으로도 밀착한 모습을 보인다.

테슬라는 올해 1월 인공지능 기업 xAI에 20억 달러(약 3조70억원)를 투자했다. 스페이스X는 2월 xAI를 인수합병(M&A)하며 테슬라가 스페이스X의 지분도 확보했다. 스페이스X는 2024~2025년 테슬라의 메가팩 배터리 에너지 저장 시스템을 6억9700만 달러에 구매한 적도 있다.

만약 테슬라와 스페이스X가 합병한다면 머스크 CEO가 최고 수혜자로 떠오를 전망이다.

앞서 머스크 CEO는 스페이스X에서 거액의 보상금을 받는 조건으로 시가총액 7조5000만 달러 달성과 100만명이 거주하는 화성 거주지 건설을 제안한 바 있다.

다만, 합병 중 어느 회사가 모회사가 되고, 주식 교환은 어떤 방식으로 이뤄질지 등에 대해선 논란이 생길 수 있다.

스페이스X, 지난해 4분기 ‘사이버트럭’ 1000여대 구매

테슬라와 스페이스X는 이미 서로 끈끈하게 엮여있는 모습을 보이기도 했다.

지난달 16일(현지시간) 블룸버그 통신은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 차량 등록 데이터를 분석한 결과 지난해 4분기 스페이스X가 테슬라 픽업트럭 모델인 사이버트럭 1279대를 사들였다고 전했다고 연합뉴스는 보도했다.

즉, 테슬라의 픽업트럭 1000여대를 머스크의 또 다른 회사 스페이스X가 사들인 것이다.

같은 기간 사이버트럭 미국 총판매량이 7071대인 점을 고려할 때, 이는 전체 판매의 18%에 해당하는 물량이다.

이미 온라인에서는 텍사스주 소재 스페이스X 스타 베이스 발사장에 사이버트럭이 줄지어 주차된 사진이 공개되기도 했다. 이외에 머스크가 이끄는 또 다른 벤처기업인 xAI가 50대, 뉴럴링크가 6대, 보링이 4대 등 총 60대의 사이버트럭을 매입했다.

머스크가 이끄는 다른 회사들의 지원이 없었다면 지난해 4분기 사이버트럭 등록 수는 전년 대비 51% 줄었을 것으로 블룸버그는 추정했다.

사이버트럭 한 대 가격은 최저 6만9990달러(약 1억400만원)다. 스페이스X를 비롯한 머스크의 기업들이 상당한 금액을 들여 테슬라 실적을 견인한 셈이 된다.