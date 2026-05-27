농촌특화지구·주민참여 모델 논의…정부·학계·주민 한자리에 “생산공간 넘어 삶터로”…김제 죽산면 사례 주목

[헤럴드경제=김선국 기자] 농촌을 단순 생산 공간이 아니라 ‘살고 머무는 공간’으로 바꾸기 위한 논의가 본격화하고 있다. 전국 139개 시·군이 농촌공간 기본계획 수립에 들어간 가운데 정부와 학계, 주민들이 한자리에 모여 농촌공간계획 방향을 논의했다.

농림축산식품부는 27일 대전 호텔ICC에서 ‘2026 농촌공간계획 정책 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼에는 농식품부와 지방자치단체, 전문가, 주민 등 300여명이 참석했다.

김종구 농식품부 차관은 “농촌공간계획 확산은 활력 있는 농촌으로 전환하는 첫걸음”이라며 “계획이 현장에서 실행돼 주민들이 실제 변화를 체감할 수 있어야 한다”고 말했다.

이날 포럼에서는 농촌특화지구 운영 방향과 주민참여 사례 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

특히 전북 김제시 죽산면 사례가 주목을 받았다. 주민들이 직접 공간계획에 참여해 사람이 끊겼던 공간을 축제와 지역 프로그램으로 다시 살려낸 사례다.

현장에서는 주민 참여 없이 위에서 내려오는 방식만으로는 농촌 활성화에 한계가 있다는 지적도 나왔다. 결국 주민이 직접 공간 운영에 참여하고 관계인구를 연결하는 구조가 중요하다는 얘기다.

포럼에서는 농촌특화지구 운영과 주민참여 확대 방안 등을 놓고 종합토론도 이어졌다.

농식품부는 이번 포럼에서 나온 현장 의견을 제도 개선에 반영할 계획이다.