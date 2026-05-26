은행 전체 물량·증권사 온라인 완판

[헤럴드경제=김현경 기자] 국민참여형 국민성장펀드가 출시 이틀 만에 전체 판매 물량의 97.5% 소진을 기록했다.

금융위원회에 따르면 26일 오후 5시 기준 국민참여성장펀드를 판매한 은행 10개사의 오프라인·온라인 물량과 증권사 15개사의 온라인 물량이 완전히 소진됐다고 연합뉴스가 보도했다. 전체 물량의 약 2.5%에 해당하는 증권사 9개사의 오프라인 물량 150억4000만원만 남은 상태다.

국민성장펀드는 출시 첫날인 지난 22일 전체 물량의 87%가 소진된 데 이어 출시 이틀째인 이날까지 97.5%(약 5850억원)가 판매됐다.

오프라인 잔여 물량을 보유한 증권사는 우리투자증권(41억원), 삼성증권(28억6000만원), KB증권(28억원), 한화투자증권(26억원), 유안타증권(19억원), 신영증권(3억4000만원), 신한투자증권(1억9000만원), 아이엠증권(1억9000만원), 메리츠증권(6000만원) 등이다.

국민성장펀드는 국민자금 6000억원과 재정 1200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용된다. 정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담하고, 최대 40%(1800만원 한도)의 소득공제와 배당소득 9% 분리과세 혜택이 제공돼 주목을 끌었다.

당초 올해부터 5년간 6000억원씩 조성될 계획이었으나 예상보다 많은 수요가 몰리면서 금융위원회는 하반기 추가 공급을 검토 중이다.

이억원 금융위원장은 이날 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 국민성장펀드 판매 실적을 보고한 뒤 “시장에서 사실상 ‘완판’이라고 평가하며 ‘흥행 대성공’으로 얘기한다”고 밝혔다.

그는 “국민이 소중한 자금을 한국 경제의 미래인 첨단산업을 키우는 데 투자해 준 만큼 제대로 된 성장을 만들고 그 과실이 공유될 수 있도록 향후 운영에 각별히 신경 쓰겠다”고 말했다.