23억원 투입 골목형상점가 마케팅 지원 1차 선정 50곳에 사업비 최대 4000만원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 시민이 더 쉽게 찾고 방문할 수 있는 ‘생활밀착형 골목상권’ 조성에 나선다. 시는 골목형상점가 활성화를 위해 이동형 상권안내 스탠드, 포토존, 배너 등 상권 인지도를 높이는 ‘간이시설물 운영 지원’을 처음 도입한다. 또 공동마케팅 지원을 확대해 골목상권 소비 활성화와 영세 소상공인 매출 회복을 추진한다.

서울시는 올해 약 23억원 규모로 골목형상점가 75곳을 지원할 계획이며 29일부터 진행되는 1차 공모를 통해 50곳을 우선 선정한다고 26일 밝혔다. 선정된 상권에는 최대 4000만원까지 공동마케팅 사업비를 지원한다.

‘서울시 골목상권 구획화 및 육성 지원 사업’은 골목형상점가 지정과 육성 지원을 통해 온누리상품권 사용처 확대에 기여하고 골목상권의 매출 상승 등을 이끌어 지역경제 활력과 영세상인 생존력을 강화하는 사업이다.

본 사업은 시민과 상인들의 애로사항을 해결하기 위해 도입된 ‘서울시 규제철폐 11호(온누리상품권 사용처 확대)’의 일환으로 지난해부터 추진되고 있다. 시는 최근 중동발 지정학적 리스크 가중으로 내수 부진과 골목상권 침체가 지속됨에 따라 본 사업의 올해 예산을 기정예산(12억9500만원) 대비 90.5% 증액한 총 24억6800만원 규모로 대폭 확대했다.

확대된 예산은 상권 단위 공동마케팅과 소비 촉진 프로그램에 집중 투입된다. 온누리상품권 할인 혜택과 연계해 소비자에게는 생활비 절감 효과를 제공하고, 이를 통한 방문객 증가가 영세 상인들의 실질적인 매출 회복으로 이어지도록 지원할 계획이다.

특히 올해 사업 추진 2년 차를 맞아 지원 규모·내용을 확대하고 간이시설물 운영 등 신규 지원 항목을 도입해 상권별 특성과 현장 수요를 반영한 실질적 지원을 강화할 계획이다.

올해 새롭게 도입되는 ‘간이시설물 운영 지원’은 시민이 골목형상점가를 보다 쉽게 발견하고 방문할 수 있도록 상권의 가시성과 인지도를 높이기 위한 현장 밀착형 지원이다. 서울시는 이동형 상권 안내 스탠드, 한시 운영형 포토존, 흡착형 깃발 플래그, 가로등 배너 등 다양한 간이시설물 운영 지원을 통해 골목형상점가를‘찾기 쉬운 상권’으로 조성해 나갈 계획이다.

서울시와 사업 수행기관인 서울신용보증재단은 29일부터 다음달 12일까지 ‘2026년 골목형상점가 육성 지원사업’ 1차 공모 접수를 진행한다. 올해 전체 지원 목표인 75개소 중 50개소를 이번 1차 공모를 통해 우선 선정할 계획이다.

공모에 참여하고자 하는 상인회는 신청서와 사업계획서 등 제반 서류를 갖추어 상권 소재지 관할 서울신용보증재단 25개 종합지원센터로 등기우편 또는 방문 접수하면 된다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “서울시는 지난해 온누리상품권 사용처 확대를 위한 골목형상점가 지정 기반 마련에 이어 올해는 공동마케팅과 간이시설물 운영 지원 등을 통해 시민이 쉽게 찾고 소비하는 생활밀착형 골목상권 조성에 집중할 계획”이라고 말했다.