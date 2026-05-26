민·관·기업 업무협약 체결, 미생물 함유 최적화된 복합비료 개발‘맞손’

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군은 최근 남해화학(주), 해남농협, 화산농협, 고구마연구회 등과 함께 해남고구마 전용 복합비료 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 해남의 대표 특산물인 고구마의 연작 장해를 개선하고 전국 최고의 고품질 해남고구마 명성을 유지하기 위한 기술개발에 민·관·기업이 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 해남군은 남해화학(주)의 복합비료 개발을 지원하고, 남해화학(주)은 향후 2년간 토양과 고구마의 생육 특성을 연구·분석해 신규 복합비료를 개발한다. 또한 해남농협, 화산농협, 고구마연구회 등은 조합원의 시범사업 참여를 독려하고, 연구개발에 필요한 자원을 적극 제공할 계획이다.

특히 이번 협약을 통해 개발되는 고구마 전용 복합비료에는 해남군 고구마연구센터가 자체 개발한 미생물이 함유된다. 이를 통해 토양 개선, 고구마 수량 증대, 품질 향상 및 병해 예방 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다.

해남군은 고구마 맞춤형 전용 복합비료 개발이 완료되어 본격적으로 보급되면, 해남 고구마의 위상을 더욱 확고히 하는 것은 물론 농가 소득 증대와 품질 향상에 크게 기여할 것으로 전망하고 있다.

해남은 전국 최대 고구마 재배 면적(1,943ha)을 보유하고 있으며, 지리적표시제 제42호로 등록된‘해남고구마’는 대한민국 대표 명품 농산물로 자리매김하고 있다.

해남군은 지난해 11월 고구마 농업연구단지에 고구마 산업 전반을 담당하는 전문 연구시설인 고구마연구센터를 개소하고, 센터를 기반으로 생산–가공–유통을 하나의 시스템으로 통합한‘해남형 고구마 산업화 모델’을 구축해 나가고 있다.