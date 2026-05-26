합참 “포착된 북한의 미사일은 80여㎞ 비행”

[헤럴드경제=윤호 기자]합동참모본부는 26일 오후 1시께 북한 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 발사된 근거리 탄도미사일 등 다종의 발사체를 포착했다고 밝혔다.

합참은 “포착된 북한의 미사일은 80여㎞를 비행했으며, 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀 분석 중”이라고 설명했다.

우리 군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한미일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다.

앞서 북한은 지난달 19일 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 확산탄두를 장착했다고 주장하는 단거리 탄도미사일 여러 발을 발사한 바 있다. 이날 미사일은 37일 만의 발사이며, 올해 들어 8번째다.

이재명 대통령은 이날 오전 국무회의에서 ‘자주국방’을 유달리 강조한 바 있다. 이 대통령은 ▷미래형 첨단 강군으로의 전환 ▷K-방산 육성 ▷다자안보 네트워크 강화 등을 언급하며 “자주적 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고, 동맹도 더욱 굳건하게 유지될 수 있다”고 강조했다.