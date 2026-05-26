오늘 운영실적 공유 및 시연회·간담회 등 개최 다음달 2차년도 공모, 해수부·BPA 50% 지원

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 26일 부산항 신선대감만터미널(주) 대회의실에서 국내 최초 국산 전기 야드트랙터(Y/T) 도입·운영 실적을 공유하고, 관계 기관 의견 수렴을 위해 장비 시연회 및 사용자 간담회를 개최했다.

이날 간담회는 해당 사업의 운영 실적과 장비의 주 사용자인 부두 운영사의 사업 참여 확대를 독려하기 위해 마련됐다. 무탄소 하역장비인 전기 Y/T는 경유나 LNG Y/T 대비 온실가스 배출 100% 저감 등 우수한 친환경성이 입증됐다. 특히 국산 전기 Y/T 운영 결과 장비 주행 성능과 작업 안정성, 충전 편의성 등에서 국산 장비의 경쟁력을 확인했으며, 실제 운전원과 운영사의 의견도 매우 긍정적으로 나타났다.

이날 간담회는 다음달 중 진행될 2차년도 사업 공모 일정에 대한 설명과 함께 부두 운영사들과 전기 Y/T 운영 경험과 현장 의견도 공유했다. 참여를 희망하는 부두 운영사는 다음달 중 시행되는 사업자 공모에 신청하면된다.

국산 전기 Y/T 구매 비용은 해양수산부 25%, 부산항만공사 25%, 운영사 50%로 분담해 운영사의 초기 투자 비용부담을 덜어준다.

부산항만공사 관계자는 “지난 4월 해양수산부와 함께 항만 무탄소화 전환사업의 일환으로 국산 전기 Y/T를 부산항 북항과 신항에 국내 최초로 도입해 운행을 개시했다”며 “이날 간담회를 통해 국내 전기 Y/T의 현장 적용 가능성과 친환경 효과를 확인했다”고 말했다.