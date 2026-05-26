기후부, 487억 원 투입해 고품질 바이오연료 기술개발 착수 전 세계 탄소 규제 선제 대응…정유업계 수출 경쟁력 확보 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 생활에서 발생하는 비동물성·동물성 유기성 폐자원을 활용해 항공유를 만드는 기술이 정부 주도로 개발된다.

기후에너지환경부는 커피찌꺼기, 쌀겨나 소·돼지 유지 등을 이용해 고품질 바이오연료를 생산하는 국가 연구개발(R&D) 사업을 본격적으로 시작한다고 26일 밝혔다.

기후부는 이 사업의 본격적인 시작을 위해 27일 서울 서대문구 위드스페이스에서 한국환경산업기술원, 한국생산기술연구원, 한국화학융합시험연구원, 엘티메탈 등 관계 공공기관, 업체와 ‘유기성 폐자원 활용 고품질 바이오연료화 기술개발사업’ 착수보고회를 갖는다.

2027년부터 국제항공 탄소 감축·상쇄제도(CORSIA)가 의무화됨에 따라 전 세계적으로 지속가능항공유 수요가 급증할 것으로 전망되지만, 현재 국내 지속가능항공유 생산은 주로 폐식용유에 의존하고 있어 장기적인 원료 부족 문제가 우려되는 상황이다.

기후부는 2030년까지 총 487억 원의 재원을 투입해 ▷신규 유기성 폐자원 발굴 및 연료화 ▷고효율·고품질화 ▷대상원료별 전 과정 환경성 인증·평가 등 지속가능항공유 분야 핵심기술 개발을 추진한다.

이를 위해 커피찌꺼기, 쌀겨 등 식품산업에서 발생하는 미활용 유기성 폐자원을 찾아내 하루 30톤 이상의 전처리 공정을 구축하고 저온·저에너지 기반의 지질 추출과 정제 기술을 개발한다.

지질이 분리된 부산물에서는 추가로 바이오가스를 생산하는 기술도 함께 개발해 부산물의 80% 이상이 재활용되도록 추진한다.

또 부패나 오염, 불순물 등으로 인해 고품질 연료화가 어려웠던 동물성 기름을 지속가능항공유로 전환하기 위해 에너지 절감형 지질 추출 기술과 무기 불순물, 산소 등 불순물 제거 기술을 개발하고 전반적인 생산공정 효율을 개선한다.

지속가능항공유 생산과정의 탄소 감축 효과가 국제적으로 인정받을 수 있도록 웹기반 공급망 관리, 탄소발자국 산정 자동화 등 원료수거부터 연료 생산까지의 전 과정 추적 관리 시스템을 개발한다.

기후부는 이번 기술개발을 통해 유기성 폐자원 순환이용의 고부가가치화를 달성하고, 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에 실질적으로 이바지할 수 있는 기반을 다질 것으로 기대한다.

이와 함께 국내 정유사들이 원료 수급 불안을 해소하고 친환경 바이오연료라는 미래 에너지 시장에서 수출 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극 지원한다는 계획이다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “이번 연구개발 사업이 단순히 쓰레기를 처리하는 차원을 넘어 버려지던 자원을 국가 전략 산업의 핵심 원료로 탈바꿈시키는 순환경제 생태계 조성의 이정표가 될 것”이라며 “국내 산업의 탄소 경쟁력을 강화하기 위해 기술개발 전 과정을 밀착 지원하겠다”고 말했다.