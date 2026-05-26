[헤럴드경제=김주리 기자] 역대급 실적과 성과급을 이어가고 있는 SK하이닉스의 이·퇴직률이 1%대 초반으로 떨어진 것으로 나타났다. 다만 이런 현상은 특정 기업에만 국한되지 않고 재계 전반으로 확산하는 분위기다. 거시경제 불확실성이 커지면서 국내 주요 대기업의 이·퇴직률이 감소하고 있다는 분석이다.

26일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면, 주요 대기업의 평균 이·퇴직률은 2022년 9.2%에서 2023년 7.8%로 꺾인 후 2024년 7.7%로 떨어졌다.

이번 조사는 국내 매출 순위 상위 500대 기업 중 2022년부터 2024년까지 지속가능경영보고서를 제출하고 비교할 수 있는 이직·퇴직률을 공시한 108개 사를 대상으로 진행됐다.

상대적으로 안정적인 사업 구조를 가진 B2B(기업간거래)·전통 산업의 이·퇴직률이 낮았다.

2024년 이·퇴직률이 가장 낮은 업종은 ▷상사(4.3%) ▷통신(4.8%) ▷철강(5.2%) ▷조선·기계·설비(5.4%) ▷보험(5.5%) ▷에너지(5.5%) 순이었다.

퇴직률 하락 폭이 가장 컸던 업종은 코로나 팬데믹 기간 타격을 받은 업종들이었다.

생활용품 업종은 2022년 18.0%에서 2024년 11.2%로 6.7%포인트 감소했다. 유통 업종도 같은 기간 12.4%에서 9.2%로 3.2%포인트 하락했고, 서비스 업종은 11.5%에서 8.8%로 2.7%포인트 감소했다.

회사별로 살펴보면 두산에너빌리티가 2024년 1.2%로 이·퇴직률이 가장 낮았다.

2위는 SK하이닉스로, 1.3%로 집계됐다.

이 외에도 ▷삼성생명(1.3%) ▷에쓰오일(2.4%) ▷삼성전기(2.4%) ▷삼성SDI(2.5%) 등 순으로 이탈률이 낮았다.

한편 삼성전자의 이·퇴직률은 2024년(글로벌 기준) 10.1%로 2022년 12.9%보다 감소했지만 여전히 두 자릿수를 유지했다.

전문가들은 글로벌 경기 침체와 고금리·인플레이션 등 거시경제 불확실성이 커지면서 무리하게 직장을 옮기기보다 현재 자리에서 생존과 내실을 다지려는 보수적 심리가 강하게 반영된 결과로 분석하고 있다.