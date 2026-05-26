DX부문 임직원 대상 챗GPT·제미나이·클로드 도입 PoC 거쳐 보안 교육 이수 후 사용권한 부여

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 다음 달부터 DX(디바이스경험)부문 임직원을 대상으로 외부 생성형 AI 서비스를 공식 도입하며 전사적 AI 전환(AX)에 속도를 낸다. 자체 생성형 AI 모델인 ‘삼성 가우스’와 글로벌 빅테크 AI를 병행 활용하는 ‘투트랙 전략’을 통해 업무 생산성과 글로벌 경쟁력 강화에 나선다는 구상이다.

삼성전자는 26일 DX부문 임직원을 대상으로 6월 중 외부 생성형 AI 서비스를 공식 론칭한다고 밝혔다. 이번 조치는 글로벌 시장 변화에 보다 민첩하게 대응하고, 제품·서비스 경쟁력을 높이기 위한 전략의 일환이다. 회사는 글로벌 빅테크의 최신 AI 기술을 업무 환경에 접목해 의사결정 속도와 생산성을 끌어올린다는 계획이다.

도입 대상 AI 서비스는 구글의 제미나이, 오픈AI의 챗GPT, 앤트로픽의 클로드 등이다. 삼성전자는 지난 4~5월 임직원 2500명을 대상으로 현장 검증(PoC)을 진행했으며, 실제 업무 활용성과 선호도 조사를 거쳐 운영 체계를 마련했다. 보안 교육을 이수한 임직원에게만 사용 권한을 부여하는 방식도 도입한다.

삼성전자는 외부 생성형 AI를 활용해 제품·서비스 기획, 글로벌 마케팅, 다국어 기반 해외 비즈니스, 시장·고객 데이터 분석 등 다양한 분야의 경쟁력을 높일 방침이다. 업계에서는 삼성전자가 외부 AI 활용을 본격화하면서 글로벌 경쟁사와의 AI 활용 격차를 빠르게 좁히려는 움직임으로 보고 있다.

특히 삼성전자는 기존 자체 생성형 AI인 ‘삼성 가우스’도 지속 고도화하면서 시너지를 극대화 시킬 전망이다. 사내 데이터와 업무 특화 기능은 자체 AI가 담당하고, 최신 범용 AI 기술은 외부 서비스를 활용하는 방식으로 시너지를 극대화하겠다는 전략이다. 최근 국내 대기업들이 생성형 AI 도입에 속도를 내는 가운데, 삼성전자의 이번 결정이 산업계 전반의 AI 업무 혁신 흐름을 더욱 가속화할 것이라는 전망도 나온다.

AI 전환은 제조 현장으로도 확대된다. 삼성전자는 앞서 2030년까지 국내외 생산 공장을 ‘AI 자율공장(AI Driven Factory)’으로 전환하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 제조 전 공정에 디지털 트윈과 AI 에이전트를 적용하고, 향후 휴머노이드형 제조 로봇까지 도입해 생산 효율과 품질 경쟁력을 높인다는 목표다.

삼성전자가 외부 생성형 AI 서비스를 사내에 도입하기로 한 결정은 DX부문장인 노태문 삼성전자 대표이사 사장이 올해 신년사에서 제시한 AX 비전을 임직원 일상 업무에서 구체화하기 위한 실행 조치다.

노태문 대표이사는 올해 신년사에서 “AX는 단순한 도구가 아니라 업무 프로세스와 사고 체계를 근본적으로 바꾸는 과정”이라며 “AI를 활용해 일하는 방식과 사고까지 혁신해야 한다”고 강조한 바 있다.