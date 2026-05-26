방영 중단 요구 국회 청원 5만명 넘어 “역사·문화 침탈 빌미 제공 연출” 비판

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘역사 왜곡’ 논란에 휩싸였던 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 방영 중단과 콘텐츠 폐기를 요구하는 청원이 국회 상임위원회로 넘어간다.

국회전자청원 홈페이지에 따르면 지난 22일 게재된 ‘역사 왜곡, 동북공정 논란 드라마 방영 중단 및 미디어 플랫폼 내 콘텐츠 폐기 조치 요청에 관한 청원’이란 제목의 청원은 26일 정오 기준 5만1720명의 동의를 받고 있다.

청원이 소관 상임위 회부 요건인 공개 30일 이내 5만명 동의를 넘어서면서, 해당 청원은 국민동의청원으로 접수돼 소관 상임위에 회부되게 됐다.

청원은 ‘21세기 대군부인’이 국격 및 칭호 왜곡, 왜래 문화의 부문별한 차용, 국가 상징 복식 오류 등의 고증 오류를 범했다고 지적하면서 “사후 오디오와 자막 수정은 소 잃고 외양간 고치는 격이며 주변국의 역사·문화 침탈 시도에 명백한 빌미를 제공하는 매국적 연출”이라고 주장했다.

그러면서 관계 부처 측에 드라마의 즉각적인 방영 중단 명령과 함께 VOD 및 국내외 온라인동영상서비스(OTT) 서비스 중단과 더불어 “국가 정체성과 문화 주권을 훼손하는 방송 제작사에 대해, 향후 정부 지원금 배제 및 방송 허가권 제한 등 영구적인 퇴출 제도를 마련해달라”고 요구했다.

청원은 청원심사소위원회 심사를 거쳐 본회의 부의 여부가 결정된다. 그리고 본회의까지 통과해 최종 채택된 청원 중에 국회나 정부의 처리가 필요하다고 인정되는 청원에 조치가 내려진다.

21세기 입헌군주제를 배경으로 펼쳐지는 신분 타파 로맨스를 그린 ‘21세기 대군부인’은 아이유와 변우석 등 스타 배우들의 만남으로 공개와 큰 화제를 모았다. 하지만 종영을 1화 앞둔 11화에서 구류면류관을 착용한 채 즉위식에 등장한 이완을 향해 신하들이 ‘천세’를 외치는 장면이 문제가 되며 거센 고증 논란에 휩싸였다. 구류면류관과 ‘천세’가 모두 제후국 군주를 의미한다는 비판이었다.

당시 사이버외교사절단 반크는 “중국이 한국사를 자국 역사 체계 안에 편입하려는 이른바 ‘동북공정’ 논리를 한국 스스로 인정하는 것처럼 오해를 불러일으킬 수 있다”고 지적하기도 했다.

이에 제작진은 즉각 사과문을 게재하고 해당 장면에 대한 재편집 등을 약속했지만, 논란은 사그라들지 않고 있다. ‘21세기 대군부인’을 연출한 박준화 감독은 종영 후 인터뷰에서 “작품을 통해 긍정적인 에너지를 드리고 싶었는데, 저의 부족함으로 이런 상황이 생겼다”면서 “변명의 여지가 없다. 다시 한번 사과드린다”고 밝혔다.