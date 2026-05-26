월 600~3000원 저렴하게 구독 출시기념 ‘1+1’ 한달무료 이벤트

‘유튜브 프리미엄 라이트’를 더 저렴한 가격으로 이용할 수 있는 SK텔레콤의 구독 상품이 출시됐다.

SK텔레콤은 구독 서비스 플랫폼 ‘T 우주’에서 ‘유튜브 프리미엄 라이트’ (사진)상품을 신규 출시한다고 26일 밝혔다.

유튜브 프리미엄 라이트는 광고로 인한 끊김 없이 대부분의 동영상을 시청할 수 있는 상품이다. 오프라인 저장 및 백그라운드 재생을 지원한다. 단, 유튜브 뮤직은 지원하지 않는다.

SK텔레콤은 유튜브 프리미엄 라이트를 단독으로 구독할 수 있는 T 우주 상품을 정가보다 할인된 가격인 월 7900원에 선보였다. 정가는 안드로이드 기준 월 8500원, iOS 기준 월 1만900원이다.

SK텔레콤은 이번 상품 출시를 기념해 1+1 프로모션도 진행한다. 이날부터 6월 30일까지 한 달간 해당 단독 구독 상품 가입자에게는 두 번째 달 구독료가 청구되지 않는다.

이승하 SK텔레콤 프로덕트 담당은 “고객들이 일상에서 즐겨 찾는 유튜브를 T 우주를 통해 보다 합리적인 가격에 이용할 수 있도록 이번 상품을 기획했다”며 “앞으로도 T 우주를 통해 고객에게 실질적인 혜택과 편의를 제공하는 구독 상품을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, ‘유튜브 프리미엄 라이트’는 기존 유튜브 프리미엄 요금제에서 ‘유튜브 뮤직’ 서비스를 뺀 상품으로 지난 1월 30일 국내에 정식 출시됐다. 박세정 기자