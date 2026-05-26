하샤디 주한아프리카대사단장 개회사

“한국과 아프리카는 균형 있고 지속 가능한 공동 번영을 추구하는 데 있어 매우 중요한 동반자입니다.”

샤픽 하샤디 주한 모로코 대사 겸 주한 아프리카대사단장은 20일 ‘아프리카 데이 2026’ 개회사를 통해 이같이 밝혔다.

하샤디 대사는 “아프리카는 스스로의 미래를 능동적으로 설계하고 구축해 나가며 변화와 혁신을 이끌어가는 역동적인 대륙”이라며 “한국이 보여준 회복력과 혁신, 눈부신 기술 발전의 경험은 아프리카 국가들에 깊은 공감과 영감을 주고 있다”고 말했다.

그는 이날 아프리카를 이해하는 핵심 가치로 ‘평화’, ‘발전’, ‘공동 책임’ 세 가지를 제시했다. 하샤디 대사는 “평화는 단순한 외교적 이상을 넘어 모든 국가 발전의 토대를 이루는 필수 조건”이라며 “평화가 보장될 때 사회는 안정적으로 성장하고 청년들은 배움과 도전의 기회를 얻을 수 있다”고 말했다.

그러면서 “오늘날 세계는 이미 아프리카의 진정한 잠재력과 미래 가능성에 주목하고 있다”며 “한국과 아프리카가 함께 만들어갈 미래는 크고 풍요로운 가능성을 품고 있다”고 덧붙였다.

경예은 기자