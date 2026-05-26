광주 방문 의향 질문엔 “진상 규명이 우선” 선불충전금 환불 규정은 관련 부처와 협의 “정부와 소통은 없어, 경찰조사 적극 협조”

[헤럴드경제=정대한 기자] 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 논란과 관련해 26일 직접 대국민 사과에 나섰다. 논란이 불거진 지 8일 만이다.

정 회장은 이날 오전 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 5·18 민주화 운동 유가족, 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민을 일일이 언급하며 “신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구한다”고 말했다. 조사 결과 발표가 늦어진 것에 대해서는 “철저한 진상 규명을 통해 경위를 상세하게 말씀드리기 위해서였다”고 설명했다.

신세계그룹은 이날 관련 진상조사 결과를 발표했다. 그룹은 사건 발생 직후인 19일부터 일주일간 마케팅을 진행한 스타벅스코리아 임직원을 대상으로 내부 진상조사를 진행했다. 임직원이 사전에 특정 의도를 갖고 기획했는지가 핵심이었다.

조사에 따르면 이번 마케팅은 스타벅스코리아 커머스팀에서 제안했으며 팀장-담당-본부장-대표이사의 보고 체계를 거쳐 최종 확정됐다. 결재라인에 대한 휴대폰·노트북 포렌식 검증과 교차 심문을 진행했으나 기획과 승인 과정에서 문제 제기는 없었던 것으로 조사됐다.

전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 “현재까지 해당 직원들과 임원진이 고의로 해당 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거를 찾지 못했다”고 설명했다.

직원 중 3명이 사생활 보호를 이유로 휴대폰 제출을 거부한 것도 조사의 한계로 작용했다. 그러면서 “경찰 조사 결과 5·18 민주화 운동을 폄훼하려는 의도를 갖고 이번 이벤트를 기획했다는 사실이 밝혀질 경우 해당 임직원을 즉각 해고하고 모든 민·형사상 책임을 묻겠다”고 강조했다. 현재 커머스팀 직원 5명은 직무에서 배제됐으며 대표와 담당 임원은 해임 조치됐다.

논란 이후 제기된 각종 의혹에 대해서는 사실이 아니라고 부인했다. ‘탱크 텀블러 명칭이 계엄군의 탱크를 상징한다’는 의혹에 대해 신세계는 해당 텀블러가 해외 제조사가 제작한 것으로 명칭은 ‘물탱크’에서 영감을 얻었다는 제조사의 공식 입장을 확인했다고 밝혔다. 용량 503㎖가 박근혜 전 대통령 수인번호를 암시한다는 의혹에 대해서는 “17온스(oz)를 ㎖로 환산한 것”이라며 해당 제품이 2023년부터 호주·태국 등에서도 동일 용량으로 판매되고 있다고 설명했다.

스타벅스 선불충전금 환불 논란에 대해서도 개선 의지를 밝혔다. 공정거래위원회의 관련 규정이 있어 관련 부처와 협의 중이라고 그룹은 전했다. 스타벅스 글로벌 본사와는 “사건 직후부터 조치나 상황을 공유하고 있다”며 내부 프로세스 개선안을 공식적으로 협의할 예정이라고 밝혔다.

마지막으로 정부와 소통 여부에 관한 질문에는 “사태 발생 이후 정부와 별도로 소통한 것은 없다”며 “언론을 통해 상황을 접하고 있고, 대통령도 직접 메시지를 내고 있어 그 정도로 파악하고 있다”고 답했다. 이어 “있을 수 없는 마케팅을 했기 때문에 책임을 져야 한다고 생각하고 있다”고 강조했다.