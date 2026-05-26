[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 프로야구 최고 인기 구단인 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케(47) 감독이 자택에서 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다가 풀려났다.

26일 NHK방송, 닛칸스포츠 등에 따르면 아베 감독은 전날 오후 도쿄 시부야의 자택에서 18세 첫째 딸을 밀어 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 피해자인 딸이 아동상담소에 전화한 내용을 검토해 아베 감독을 현행범으로 체포했다.

사건 당시 집 안에서는 18세 큰딸과 15세 작은딸 사이에 다툼이 있었고, 아베 감독이 시끄럽다며 두 사람을 말리는 과정에서 큰딸의 몸을 밀친 것으로 전해졌다.

아베 감독은 경찰 조사에서 혐의를 인정한 뒤 자정을 넘겨 풀려났다. 그가 석방된 26일은 일본프로야구 센트럴리그-퍼시픽리그 교류전이 개막하는 날이다.

요미우리 구단은 즉각 입장을 내고 사과했다. 구니마쓰 도루 요미우리 구단 대표이사는 “폭력은 용서할 수 없고, 이 사안을 매우 심각하게 받아들인다”며 “교류전 전날 밤 중대한 불상사를 일으켜 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 사과한다”고 고개를 숙였다.

이어 아베 감독의 향후 거취와 징계 여부 등 처분을 검토하겠다고 밝혔다.

구단은 이날 예정된 소프트뱅크 호크스와의 경기부터 하시가미 히데키(60) 코치에게 지휘봉을 넘겨 감독 대행 체제로 전환했다.

NHK방송은 “현직 프로야구 감독이 폭행 혐의로 체포된 것은 극히 이례적”이라고 보도했다.

아베 감독은 요미우리 자이언츠에서 19년간 포수로 활동한 일본 프로야구계 스타다. 현역 시절 통산 2132안타, 406홈런, 1285타점을 기록했고, 은퇴 후 지도자 생활을 시작해 2군 감독과 1군 코치를 거쳐 2024년부터 요미우리 사령탑에 올랐다. 감독 부임 첫해 팀을 센트럴리그 정상으로 이끌며 지도력도 인정받았다.