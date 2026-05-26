칼라일 CSO “저장고 안전 가동에 필요한 최소 재고”

[헤럴드경제=정목희 기자] 아시아 석유시장이 ‘최소 운영 수준(minimum operating levels)’에 근접했으며, 유럽과 미국도 향후 1~2개월 안에 비슷한 상황에 직면할 수 있다는 경고가 나왔다.

세계 최대 사모펀드 운용사 칼라일그룹의 제프 커리 에너지 부문 최고전략책임자(CSO)는 25일 싱가포르에서 열린 한 콘퍼런스에서 “아시아는 이미 최소 운영 수준에 근접했고, 유럽은 한 달 후부터 문제가 나타나기 시작할 것이며 미국은 7월이 고비가 될 것”이라고 말했다고 미국 경제방송 CNBC가 보도했다.

‘최소 운영 수준’은 파이프라인과 저장 시설을 안전하게 운영하기 위해 반드시 유지돼야 하는 최소 재고량을 의미한다.

커리 CSO는 “전 세계 재고 지표는 오해를 불러일으킬 수 있다”며 “저장된 원유 상당수는 즉시 시장에 공급할 수 없는 물량”이라고 설명했다.

그는 이어 “석유제품 가격은 폭발적으로 상승했다”며 “항공유 가격은 다소 하락했지만 이제 디젤 가격이 항공유보다 더 높아졌다”고 말했다. 또 “아시아 석유제품 거래 허브인 싱가포르의 문제는 여전히 이어지고 있으며, 단지 문제가 항공유에서 디젤로 옮겨갔을 뿐”이라고 지적했다.

아시아에 이어 유럽 역시 비슷한 공급 압박에 직면할 가능성이 크다는 전망도 나왔다.

커리 CSO는 “미국 전략비축유(SPR) 방출 물량이 유럽으로 수출되고 있어 당장은 문제가 없는 것처럼 보이지만, 이런 방식은 지속 가능하지 않다”고 말했다.

앞서 국제에너지기구(IEA)의 파티흐 비롤 사무총장도 지난주 “상황이 개선되지 않는다면 7~8월에는 적색경보 단계에 진입할 수 있다”고 경고한 바 있다.

골드만삭스의 글로벌 원자재 리서치 총괄을 지낸 커리 CSO는 미국 연방 휘발유세 면제 등의 단기 처방은 근본적인 공급 부족 해소에 역부족이라고 일축하며 “이 문제를 해결하는 유일한 방법은 실물 원유 공급량을 늘리는 것”이라고 강조했다.

커리는 호르무즈 해협 재개통만이 유일한 항구적 해법이지만 시장 정상화에는 시간이 걸릴 것이라고 전망했다.

그러면서 원유 재고 감소가 이란의 협상력을 오히려 강화하고 있다고 지적했다. 그는 “날이 갈수록 이란의 협상 레버리지는 커지고 있다”며 “이란의 협상 지위는 지금 이 순간 지난 47년 중 가장 강력하다”고 말했다.