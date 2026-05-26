[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 오는 28일부터 내달 24일까지 ‘해킹 전자우편 대응 훈련’을 실시한다.

경찰청은 26일 “모든 경찰관서의 전 직원을 대상으로 지능화·고도화되고 있는 사이버 위협에 대한 대응 역량을 강화하기 위해 4주간 훈련을 실시한다”고 밝혔다.

이번 훈련은 실제 업무환경과 유사한 상황을 가정해 진행된다. 최신 사이버 공격 경향을 반영한 훈련용 해킹 전자우편을 직원들에게 사전 예고 없이 발송한다. 직원들은 의심 전자우편을 받으면 대응 요령에 따라 첨부파일 또는 인터넷 주소(URL) 실행을 금지하고, 열람 시 보안 담당 부서 신고 등 초기 대응 절차를 따라야 한다. 전자우편을 열람하고 의심 첨부파일이나 주소를 접속한 직원들에 대해서는 별도의 심화 교육이 이뤄진다.

경찰청은 훈련 과정에서 확인된 대응 현황과 취약점을 분석해 향후 정보보안 교육에 활용할 계획이다.

경찰청 관계자는 “최근 전자우편 기반 사이버 공격은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 공공기관을 사칭하고 실제 업무에서 접할 수 있는 업무협조를 요청하는 등 더 정교하게 진화하고 있다”며 “직원들의 보안 의식과 대응 역량을 지속해서 강화할 방침”이라고 말했다.