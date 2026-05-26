26일부터 6월 24일까지 19세 이상 성인 누구나 신청 가능

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 보건의료 정책 결정 과정에 국민의 목소리를 직접 반영하기 위해 ‘건강보험 국민참여위원회’ 제5기 국민위원을 26일부터 6월 24일까지 한 달간 모집한다고 밝혔다.

‘건강보험 국민참여위원회’는 건강보험 정책에 대한 국민 의견을 듣기 위해 2012년에 처음 도입됐다. 국민위원으로 선발되면 회의에 참여해 건강보험 제도와 관련한 다양한 의견을 제시하고 정책 개선 논의에 함께할 수 있다.

모집대상은 건강보험 제도에 관심 있는 대한민국 국적의 19세 이상 성인이면 누구나 신청할 수 있으며, 선정기준에 따라 무작위 추첨을 통해 최종 120명을 선발한다.

신청은 건보공단 누리집에서 가능하며, 이메일이나 우편 등으로도 신청서를 제출할 수 있다.

선발 결과는 7월 6일 공단 누리집을 통해 발표할 예정이며, 선정된 국민위원은 3년 동안 활동하게 된다.

자세한 내용은 공단 누리집에 게시된 ‘제5기 국민위원 모집공고’ 또는 배너를 통해 확인할 수 있고, 기타 문의는 건보공단 고객센터를 통해 안내받을 수 있다.