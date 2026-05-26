- 공공조달의 전략적 활용…AI 기업의 공공시장 진입 기회 대폭 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] AI기업들의 공공시장 진입 기회를 확대키 위한 2026 대한민국 I혁신조달 대전이 성료됐다.

조달청(청장 백승보)은 공공에서 활용될 수 있는 AI 유망제품을 발굴하는 ‘2026 대한민국 AI 혁신조달 대전’의 대장정을 마쳤다고 26일 밝혔다.

조달청은 지난 3월 31일부터 약 한 달간 공개 공모를 통해 공공에 적용 가능한 AI 기술 솔루션과 제품을 모집했고, 현장 발표 심사회를 통해 장려(10점), 우수(3점), 최우수(1점), 대상(1점) 등 최종 수상작을 확정했다.

이번 공모전에서는 AI 기반 공공서비스 혁신성과 기술 완성도, 공공 활용성 등을 중점적으로 평가했으며, 이번 공모전을 통해 선발된 기업은 혁신제품 지정 1:1 컨설팅 등을 거쳐 공공조달 시장에 진입할 수 있는 지원을 받는다.

강희훈 조달청 혁신조달기획관은 “공모전 정례화 및 혁신제품 지정 확대 등을 통해 AI 기업의 공공시장 진입 기회를 대폭 확대하겠다”며 “공공조달을 마중물 삼아 AI 혁신기업들이 더 크게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.